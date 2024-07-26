ثلاثي يتصارع على نجم الأرجنتين .. مانشستر سيتي يحدد سعر خوليان ألفاريز

اللاعب يرغب بالرحيل

كشفت أنباء في إنجلترا عن آخر تطورات موقف خوليان ألفاريز من مغادرة ناديه مانشستر سيتي هذا الصيف عقب الحديث عن رغبة الأرجنتيني بالرحيل.

وذكرت عدة مصادر مطلعة في الأيام الماضية أن ألفاريز طلب من سيتي الرحيل لرغبته باللعب أساسياً بصفة مستمرة، الأمر الذي لا يعد مضموناً في مانشستر بوجود إرلينج هالاند.

وأوضحت "أتلتيك" أن سيتي لا يمانع رحيل مهاجمه وحدد مبلغاً في حدود 60 مليون جنيه استرليني لبيعه، مع وجود 17 مليوناً إضافية في صورة حوافز ستكون متعلقة بالمشاركات والبطولات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي سياق متصل، أفادت "مترو" بأن الثنائي الإنجليزي تشيلسي وآرسنال أبديا اهتماماً في الساعات الماضية بضم النجم الأرجنتيني في ظل مساعي الفريقين لضم رأس حربة لدعم صفوفهما هذا الصيف.

ليس فقط ثنائي لندن من استعلم عن مهاجم ريفر بليت السابق، ولكن سبق وتم ذكر أتلتيكو مدريد من قبل الإعلام الإنجليزي والإسباني في ظل بحث فريق دييجو سيميوني عن رأس حربة يعوض رحيل الثنائي ألفارو موراتا وممفيس ديباي هذا الصيف.