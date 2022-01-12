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نجم الأرجنتين لم يشاهد الهدف الأول في بولندا بسبب دخوله المرحاض!

علي سمير
6:46 م غرينتش+3 1‏/12‏/2022
Argentina-World-Cup
لم يكن يعلم أن الفريق سيسجل بهذه السرعة

لحظات لا يمكن نسيانها عاشها الشعب الأرجنتيني، أمس، الأربعاء، خلال فوز الفريق على بولندا 2/0 في الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس العالم.

الأرجنتين تفوقت بثنائية أحرزها أليكسيس ماك أليستر وجوليان ألفاريز، لتصعد إلى دور الـ16 من المونديال في المركز الأول لمواجهة أستراليا.

بابلو زاباليتا نجم منتخب التانجو السابق ومانشستر سيتي، تواجد على قناة "بي بي سي" البريطانية من أجل تحليل المباراة ولكن الهدف الأول الذي جاء في الدقيقة 46 فاته بسبب دخوله المرحاض.

ومن جانبه مزح جاري لينيكر الذي كان يستضيفه على القناة قائلًا:"بابلو لقد ذهبت إلى الحمام وفاتك الهدف الأول".

وعلق زاباليتا على هذه المزحة:"أعرف ذلك، لم أكن أتوقع أن نسجل بهذه السرعة مع بداية الشوط الثاني".

وفي سياق منفصل مزح زاباليتا مع ريد فيرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق بسبب الموقف المعقد لحسم المتأهل بالمركز الثاني بين بولندا والمكسيك، وقام بتذكرته بحدوث نفس الشيء عندما فاز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي في 2012 على حساب يونايتد.

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