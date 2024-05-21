نجم الأرجنتين: لست أقل من مبابي وهالاند ولا أشعر بالحسد تجاههما!

الأرقام تتحدث عن نفسها

يعتقد لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر الإيطالي، أنه ليس أقل من كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أو نظيره النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

لاوتارو يتمتع بلحظات رائعة مع إنتر مؤخرًا، حيث فاز مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي، وفي حوار مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" تطرق الأرجنتيني إلى مقارنته مع كبار المهاجمين في العالم.

وقال صاحب الـ28 سنة خلال حديثه:"يمكنني الدخول في مقارنة مع مبابي وهالاند وهاري كين والجلوس على نفس الطاولة معهم، لا يوجد أي سبب يجعلني أحسدهم، أرقامي وألقابي تتحدث عن نفسها".

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وأضاف:"بعضهم حصل على أجر أقل مني، ولكن يجب أن أواصل العمل بمسؤولية كما علمني والدي للبقاء مع هؤلاء العظماء".

جدير بالذكر أن لاوتارو سجل 129 هدفًا وصنع 43 في 282 مباراة مع إنتر بكل البطولات، وحصل مع الفريق على لقب الدوري الإيطالي مرتين، ولقبين كأس إيطاليا و3 بطولات لكأس السوبر المحلي، كما حصد كأس العالم مع منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022.