"بيني وبين نجم الاتحاد مصارعة خاصة" .. أوديون إيجالو يتحدث عن الأصعب في السعودية

المهاجم النيجيري يوجه كذلك رسالة لجمهور الهلال..

SHAHID

كشف النيجيري أوديون إيجالو؛ مهاجم الهلال السعودي السابق والوحدة الحالي، عن أصعب ما واجهه في دوري روشن، موجهًا رسالة لجمهور الزعيم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النيجيري رحل عن الزعيم خلال الميركاتو الصيفي الماضي بهدف التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو الأمر الذي لم يحدث، ليتم تعويض إيجالو بالصربي أليكساندر ميتروفيتش، وليو بالبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وظهر إيجالو، عبر برنامج "رياض سكوب"، متحدثًا عن أصعب مدافع واجهه، ليرد: "الأفضل هما أحمد حجازي في الاتحاد وعلي البليهي في الهلال، عندما كنت في الشباب كنت في شبه مصارعة معهما، البليهي صديقي المجنون، كنت أعاني منه قبل الانتقال للهلال".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأكد إيجالو أنه وصلته عدة عروض عقب الرحيل عن الأزرق، لكنه فضل تمثيل فرسان مكة بعدما لمس جدية المسؤولين في الظفر بخدماته.

واختتم أوديون تصريحاته بتوجيه رسالة لجمهور الهلال قائلًا: "جمهور الهلال دائمًا في قلبي، لن أنسى هذا الجمهور أبدًا، لقد وقفوا جانبي في اللحظات الصعبة، التي لم أستطع خلالها تسجيل الأهداف، تفاعلوا معي عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

يشار إلى أن إيجالو شارك مع الهلال في 60 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 43 هدفًا، وصنع سبعة آخرين.

أما مع الوحدة فخاض ثمانية لقاءات حتى الآن، أحرز خلالها خمسة أهداف.

SHAHID