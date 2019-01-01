نجم أرسنال السابق يطالب الإدارة بحسم صفقتي ساليبا وتيرني

كيفين كامبل نجم فريق أرسنال السابق يؤكد على ضرورة حسم صفقتي ويليام ساليبا وكيران تيرني خلال الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب كيفين كامبل لاعب أرسنال المعتزل على ضرورة حسم الإدارة لصفقتي ضم كل من ويليام ساليبا وكيران تيرني من صفوف كل من سانت إيتيان وسيلتيك.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كامبل وأكد خلالها أن الثنائي يعدان من أهم المواهب في عمرهما وسيساعدان أرسنال كثيرًا.

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وقال كامبل: "لا يوجد شك أن دفاع فريق أرسنال يعاني من الكثير من المشاكل، ذلك ليس بالسر الكبير، الجميع يعرف ذلك أن الدفاع لم يكن بالشكل الذي كان يجب أن يكون عليه في الموسم الماضي".

وأضاف: "لوران كوسنيلي قدم الكثير للغاية من أجل النادي لكنه قد وصل لعمر كبير وحان الوقت الذي علينا فيه أن نجد بديلًا له في الفترة المقبلة".

وأكمل: "ناتشو مونريال عمره ٣٣ عامًا وبكل تأكيد مع مرور الوقت لن يصبح أصغر عمرًا، كما أن شكوردان موستافي لا يقدم مستويات طيبة أبدًا، تلك كلمات عادلة في حقه".

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واختتم: "أرسنال ارتبط في الفترة الماضية بأسماء كأومتيتي وتوماس ومونييه وأندرسون، كلهم رائعون لكن بشكل شخصي سأختار ويليام ساليبا وكيران تيرني، فكلاهما يمتلك موهبة كبيرة حقًا".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفشل في الصعود لدوري أبطال أوروبا.