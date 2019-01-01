نجم أرسنال السابق: عرضنا لسيلتيك محرج

جون هارتسون نجم أرسنال في تسعينيات القرن الماضي يعترض على عرض الفريق لضم كيران تيرني من صفوف سيلتيك الإسكتلندي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب الويلزي جون هارتسون عن اعتراضه من العرض الأخير الذي قدمه فريقه السابق أرسنال لضم كيران تيرني من صفوف فريق سيلتيك .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هارتسون وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لتحسين العرض من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

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وقال هارتسون: "فريقي السابق أرسنال يحاول اختبار الأمور الخاصة بالتوقيع مع كيران تيرني من صفوف سيلتيك بحسب ما رأيت في الصحف".

وأضاف: "سيلتيك لا يريد أن يبيع اللاعب، بالإضافة لذلك عرض أرسنال بـ 15 مليون استرليني محرج للغاية بالنسبة للنجم الشاب وإمكانيات".

سيلتيك يرفض عرض أرسنال لضم تيرني

ولم يكن هارتسون هو الوحيد الذي يعترض على العرض، فخرج جيمس ماكفادين لاعب أرسنال السابق أيضًا وقال: "فان دايك انتقل بأكثر من 15 مليون استرليني بالإضافة بنود آخرى في تعاقده، أعتقد أن كيران في نفس المستوى حاليًا".

جدير بالذكر أن نادي أرسنال يتابع اللاعب الشاب منذ فترة ويسعى للحصول على خدماته في الموسم الجديد، لكن سيلتيك رفض العرض الأخير.