نجم أرجنتيني آخر متهم بخيانة زوجته مع "خاطفة" إيكاردي من واندا!

اللاعب يخرج عن صمته فورًا..

ماورو إيكاردي ليس أول من يخون زوجته مع عارضة الأزياء تشينا سواريز، هكذا تداولت الصحف الأوروبية نبأ خيانة أخرى ولكن لنجم أتلتيكو مدريد رودريجو دي بول في الساعات الماضية.

وكان إيكاردي قد تم اكتشاف علاقته السرية بتشينا سواريز من قبل زوجته واندا نارا، وهو ما أدى إلى طلبها الطلاق واضطرار اللاعب لترك باريس سان جيرمان لمحاولة إقناعها بالعودة.

ووفقًا لما أتى في الصحف، فإن رودريجو دي بول كان أيضًا على علاقة بتشينا سواريز وتسبب ذلك في طلب زوجته الطلاق، لكن هذه المرة خرج نجم أودينيزي السابق ودافع عن نفسه بكل قوة.

دي بول في حديث للصحافة فور انتشار الشائعة قال "إنهم مجانين! لا أعرف من أين أتت هذه القصة ولكني لم أر تشينا في حياتي".

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كما أضاف نجم الروخي بلانكوس الحالي "أقسم بحياة ابنتي فرانشيسكا أنني لم أتحدث أبدًا معها ولم يكن لي بها أي علاقة".

في النهاية، طالب دي بول الغفران من زوجته على هذه الشائعة السخيفة، فقال "أنا آسف لكامي، آمل أن ينسى الجميع غدًا هذا الهراء".

تجدر الإشارة هنا إلى أن جهود إيكاردي في إعادة زوجته واندا نارا قد كُللت بالنجاح بعدما سافر إليها مدينة ميلانو خصيصًا للاعتذار عما حدث.

من جهة أخرى، يعد دي بول من أفضل اللاعبين الأرجنتينيين في الآونة الأخيرة، وانضم إلى أتلتيكو مدريد بالصيف المنقضي من أودينيزي نظير 35 مليون يورو.