نجم آخر قد يرحل مجانًا عن برشلونة بعد سواريز!

قرار صائب أم خسارة جديدة؟

تتواصل ثورة إدارة برشلونة الضخمة لانتشال الفريق من أزمته الأخيرة، وهذه المرة بقرار استغناء عن لاعب جديد مجانًا لتوفير النفقات.

لويس سواريز في طريقه للمغادرة مجانًا بقرار من رونالد كومان لعدم الحاجة إليه، ويبدو أنه لن يكون الوحيد الذي سيرحل بهذه الطريقة.

تقارير من الصحف الإسبانية أشارت إلى أن إدارة برشلونة ستكون على استعداد للاستغناء عن صامويل أومتيتي مجانًا حال عدم وصول عروض له في الفترة المقبلة.

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حتى الآن، لا توجد أي عروض رسمية أو اهتمامات من أندية بالحصول على خدمات الدولي الفرنسي، وهذا الأمر يظهر كنتيجة منطقية لحالته البدنية وإصابته المزمنة في الركبة.

أومتيتي يتقاضى سنويًا ما يزيد عن عشرة ملايين يورو، في الوقت الذي خرج فيه من حسابات كومان وقبله كيكي سيتيين في ظل تألق كليمون لونجليه.

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لذلك، فإن استمر الوضع على ما هو عليه من ناحية عدم وجود عروض، ستُنهي إدارة البرسا عقد أومتيتي من طرف واحد وتتخلى عنه مجانًا لتوفير راتبه الضخم.

بعض التقارير أيضًا تشير إلى إمكانية استغلال أومتيتي في صفقة تبادلية مع ناديه السابق ليون، بحيث يعود إلى الليج آ في مقابل تحصل البلوجرانا على ممفيس ديباي.

يذكر أن أومتيتي يحلم بارتداء قميص فرنسا في يورو 2021، غير أنه وعلى أرض الواقع فقد فرص مشاركته أساسيًا مع البرسا ما سيجعله يطالب بالرحيل للحصول على دقائق تؤهله للتواجد مع الديوك الصيف المقبل.