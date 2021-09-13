نجمه السابق: مشكلة الهلال في مركز واحد، وأخاف على صالح الشهري

الهلال يُواجه الاستقلال مساء اليوم في دوري أبطال آسيا

وجه سعود الحماد نجم الهلال المعتزل رسالة لجمهور الفريق طالبهم خلالها بعد الخوف والقلق والصبر على المدرب ليوناردو جارديم ومنحه الوقت والفرصة الكاملة لتطبيق أفكاره وطريقة لعبه 4-4-2.

الهلال يتواجد في الإمارات حاليًا استعدادًا لمواجهة الاستقلال الإيراني مساء اليوم في دبي ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وقد تحدث الحماد لموقع دوري بلس عن اللقاء وحالة الفريق هذا الموسم.

ماذا قال الحماد عن وضع الهلال وموسمه الجاري؟

الحماد أكد أن بداية الهلال للموسم الجاري كانت موفقة، حيث أقام معسكرًا خارجيًا مع مدرب مازال جديدًا، مشيرًا إلى اندهاشه من حُكم البعض على الفريق مبكرًا للغاية.

مضيفًا "البعض حكم على الهلال والمدرب الجديد مبكرًا للغاية، علينا الانتظار لـ6-5 مباريات، الفريق وضعه يُبشر بالخير، متصدر لجدول الترتيب، لا خوف على الهلال والفريق اعتاد أن يتحسن بالتدريج، صحيح أن طريقة لعب 4-4-2 جديدة وغير معتادة لكني واثق من تألق الفريق معها بعد انسجامه وتأقلمه".

أضاف "معروف تاريخيًا أن قوة الهلال في خط وسطه، والفريق اعتاد أن يتواجد 5 لاعبين في الوسط خلال الموسم الأخيرة، والآن مع طريقة لعب 4-4-2 تم خفض عدد لاعبي الوسط لحساب المهاجمين ولذا يبدو الأمر مستغربًا من البعض، لدي ثقة كاملة أن جارديم سيُغير طريقة اللعب حال لم تنجح".

نجم الهلال في ثمانينات القرن الماضي أكد قلقه على الهلال في مركز واحد خلال مواجهة الاستقلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، موضحًا "الهلال سيُعاني آسيويًا في محور الوسط بسبب إيقاف محمد كنو وإصابة عبد الله عطيف، لكننا اعتدنا من الهلال أن يكون البديل جاهز".

تابع "المدرب يمتلك الحلول بالتأكيد لتلك المشكلة وهو المسؤول ويعرف مصلحة الفريق ومصلحته بالطبع، كل مدرب يسعى للنجاح وإنجازاته مع الهلال ستُضاف لسيرته الذاتية، قد يُشرك ناصر الدوسري أو يلجأ لحل آخر".

الحماد: أخاف على الشهري من هذا الأمر

الحماد انتقل للحديث عن مهاجم الهلال "صالح الشهري" الذي يُعد البديل الأول للثنائي موسى ماريجا وبافيتمبي جوميس، والذي يُقدم أداءً مميزًا كلما شارك بديلًا مع الزعيم وأساسيًا مع المنتخب السعودي.

اللاعب السابق الذي عمل كذلك مديرًا للهلال أشاد كثيرًا بالشهري وشخصيته وطموحه ومدى التزامه بالتدريبات والحياة الاحترافية الكاملة من تغدية ونوم وكل تلك الجوانب، مشيرًا إلى أن تطبيق أي لاعب للاحتراف بالشكل المطلوب هو مفاتح نجاحه في الملعب.

الحماد أضاف أنه يخاف على الشهري من شيء واحد، بقوله "أخاف على صالح الشهري من البقاء على دكة البدلاء في الهلال، لأن ذلك قد يُفقده حساسية المباريات وبالتالي يقل عطاؤه ويتراجع مستواه، بعكس اللاعب الذي يلعب أساسيًا وخاصة المهاجم يزداد طموحه ويحظى بالثقة والدعم الجماهيري".

يُشار إلى أن المهاجم صاحب الـ27 عامًا لعب مباريات الهلال الثلاثة في الدوري السعودي هذا الموسم قادمًا من دكة البدلاء، وقد سجل خلالها هدفًا واحدًا كان هدف الفوز القاتل على الطائي في الجولة الأولى.

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