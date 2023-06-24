نجمهم السابق يجيب عن السؤال الشهير: هل يستطيع ميسي فعلها في ليلة ممطرة في ستوك؟!

أكد روري ديلاب نجم ستوك سيتي السابق أن ما انطبق على فرق أخرى في الدوري الإنجليزي ونجوم عديدة لا ينطبق على الأرجنتيني ليونيل ميسي.
جاء هذا بحسب ما قال في تصريحات لصالح "سبورت بايبل"، عندما تم سؤاله السؤال الشهير: "هل يستطيع ليونيل ميسي أن يفعلها في ليلة ممطرة في ستوك؟".
وقال ديلاب: "لا أعتقد أن ميسي كان ليعاني أمامنا، لا أزن هذا لا، أعتقد أن ما رأيتموه مننا عندما جعلونا الأمور صعبة على بعض الفرق لا ينطبق عليه".
وأضاف: "نحن نتحدث عن ليونيل ميسي ونجوم من القمة، هذا مستوٍ آخر تمامًا، لا يهم أين يلعبون سيقدمون كل ما لديهم دائمًا".
جدير بالذكر أن ميسي كان قد أعلن قبل أيام عن اختياره الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في سوق الانتقالات الصيفية.
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