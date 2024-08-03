نجمة كولومبيا تقلد هالاند في الأولمبياد!

نجمة كولومبيا تسير على خطى هالاند...

قلدت مايرا راميرز، نجمة منتخب كولومبيا، والتي تشارك مع منتخب بلادها، في أولمبياد باريس 2024، إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، في مباراة إسبانيا.

ويلعب المنتخب الكولومبي، النسائي أمام نظيره الإسباني، ضمن إطار مباريات ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، على ملعب جروباما، وافتتحت راميرز التسجيل في الدقيقة 12 من اللقاء.

وبعد تسجيل اللاعبة صاحبة الـ 25 عامًا، الهدف الافتتاحي في اللقاء قلدت هالاند في احتفالها، إذ جلست في وضعية "اليوجا" الشهيرة التي يقوم بها النجم النرويجي بعد تسجيله للأهداف.

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وانتهى الوقت الأصلي للمباراة، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بعدما نجح المنتخب الإسباني في خطف هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة كولومبيا وإسبانيا، سيلعب أمام الفائز من مباراة فرنسا والبرازيل، في نصف النهائي يوم الثلاثاء القادم، على ملعب فيلودروم.