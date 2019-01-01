نجمة سويسرا تختفي والشرطة تكثف البحث في بحيرة شكًا في غرقها

فلوريجانا إسماعيلي نجمة منتخب سويسرا وفريق يونج بويج اختفت في بحيرة إيطالية عقب رحلة سباحة سريعة والشرطة تبحث عنها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي يونج بويز السويسري عن اختفاء لاعبته فلوريجانا إسماعيلي خلال رحلة سباحة في بحيرة كومو الإيطالية أمس السبت.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للنادي، وأكد من خلاله أنه على تواصل مع آسرة اللاعبة ويحاول تقديم كل الدعم الممكن حاليًا.

وكتب النادي في بيانه: "تم ابلاغ مسؤولي نادي يونج بويز أن لاعبتنا فلوريجانا إسماعيلي مفقودة منذ ظهيرة يوم السبت في بحيرة كومو بإيطاليا عقب تعرضها لحادثة تتعلق بالسباحة".

وأضاف البيان: "البحث جاري عن طريق الشرطة في الوقت الحالي، ونحن نعرب عن قلقنا البالغ لكن رغم ذلك لم نقد الأمل في أن يصبح كل شيء على ما يرام".

وأكمل البيان: "نحن على تواصل دائم مع الأسرة ونطلب منكم أن تتفهموا أنه لا يوجد المزيد من المعلومات لتقديمها في الوقت الحالي، سنخبركم بالجديد بمجرد معرفته".

وأكد جوزيبي كامازا مدير عملية البحث أنه جاري تكثيف محاولات إيجاد اللاعبة صاحبة الـ ٣٣ عامًا خلال تصريحات صحفية لصحيفة "بيلك".

وقال كامازا: "بحثنا في نطاق ٢ كيلومتر حول المنطقة التي تمت مشاهدتها فيها لآخر مرة، والعمليات مستمرة منذ الثامنة صباحًا، كما أن الغواصون والطائرات المروحية ستصل قريبًا، لكن منطقة بحيرة كومو خطيرة ووعرة".

وكانت تصريحات المتحدث الرسمي للشرطة كالتالي: "نحن لا نعرف بالتحديد ما الذي حدث، ربما يكون حدث لها أمرًا ما عندما قفزت في المياه الباردة".

جدير بالذكر أن فلوريجانا كانت قد ظهرت ٣٣ مرة بقميص المنتخب السويسري خلال مسيرتها الكروية، وآخر تواجد لها مع الفريق كان في مونديال ٢٠١٥.