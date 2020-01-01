نجل مارادونا يطالب برشلونة بتجريد ميسي من القميص رقم 10

لا أحد يجب أن يرتدي الرقم 10 بعد مارادونا

قال نجل دييجو أرماندوا مارادونا سيناجرا إن جميع الفرق التي لعب لها أسطورة كرة القدم الراحل يجب أن تقوم بحجب الرقم 10 بما فيهم برشلونة.

ويؤكد سيناجرا أن كل الفرق التي لعب فيها يجب أن تفعل ذلك بما فيهم برشلونة على الرغم من تأكيداته أنه تأثر بتفاني ليو ميسي وتخليده لوالده.

وتحدث نجل مارادونا حول العديد من الأمور في مقابلة مع صحيفة ماركا الإسبانية بعد أسبوع من وفاة والده عن عمر ناهز الـ 60 عامًا.

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في المقابلة، أكد نجل مارادونا أن نادي برشلونة يجب أن يزيل القميص الذي كان يرتديه والده، والذي يملكه الآن ليونيل ميسي.

وشدد على أنه يعتقد أن جميع الفرق التي مثلها مارادونا من قبل خلال مسيرته يجب أن تزيل القميص رقم 10 للأبد تخليدًا له.

وأضاف: "في جميع الفرق التي لعب فيها، أعتقد أنهم يجب أن يقوموا بالأمر نفسه تخليدًا لرحيله، بما في ذلك برشلونة مع الاحترام لميسي، ليس لدي شك في ذلك"

وتابع: "ما قام به ميسي من تكريم لمارادونا جعلني أبكي كثيرًا وتأثرت به إلى أبعد الحدود، كذلك ما حدث في نابولي وبوكا جونيورز حيث توجد دلما، لقد منحه العالم الكثير من الحب"

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يذكر أن عالم كرة القدم بكى بحرقة على الأسطورة الراحل في الأيام الماضية في كل المباريات التي أقيمت حول العالم منذ وفاته يوم الأربعاء الماضي.