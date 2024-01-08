فيديو | "هذا الشبل من ذاك الأسد" .. نجل كريستيانو رونالدو يحرز هدفًا عالميًا مع النصر

نفذه كما يفعل والده تمامًا!

"هذا الشبل من ذاك الأسد" أو "ابن الوز عوام" قل ما شئت عن الشبه بين البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد الفريق الأول لكرة القدم في النصر السعودي، ونجله جونيور؛ لاعب البراعم في النادي نفسه، لكنك ستتأكد أنه نسخة من والده عند رؤية هدف الليلة.

جونيور كان قد انضم لفريق البراعم في العالمي في مطلع الموسم الجاري، ليبدأ كتابة أولى صفحات مسيرته في السعودية على خطى والده.

وخلال مران أمس الإثنين، أحرز نجل الدون هدفًا عالميًا من ركلة حرة مباشرة، سددها بشكل رائع، بطريقة تشبه تسديدات والده.

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يذكر أن كريستيانو جونيور يقود براعم النصر لاحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز للبراعم برصيد 27 نقطة، حصدها من عشر مباريات.

أما رونالدو فيقود الفريق الأول للعالمي لاحتلال الوصافة في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 46 نقطة، متأخرًا بفارق سبع نقاط عن الصدارة، التي يحتلها الهلال.