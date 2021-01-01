نجل بوتشيتينو يعذب نجوم باريس في المران الأول

ظهور أول للمدرب الأرجنتيني

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل المران والظهور الأول للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرباً لباريس سان جيرمان بعد تعيينه في منصب الراحل توماس توخيل.

بوتشيتينو جاء عقب إقالة توخيل بعد خلافات مع المدير الرياضي ليوناردو حسبما نقلت وسائل الإعلام ومساعد المدرب الألماني السابق، المزيد من هنا.

واستمر المران الأول لبي إس جي تحت قيادة بوتشيتينو قرابة 45 دقيقة فقط، ولكن كان مكثفاً على الصعيد البدني، والذي تم بقيادة نجله سيباستيانو، والذي يعمل مساعداً ومعداً بدنياً بالجهاز الفني.

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وشوهد المدرب الأرجنتيني وهو يسأل لاعبيه بعد نهاية المران إذا كانو يشعرون بالتعب رغم قصر مدة التدريب، وذلك استعداداً للقاء سان إتيان الأربعاء المقبل لحساب الدوري.

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وعقد المدير الفني السابق لسبيرز اجتماعاً قبل التدريب بحضور جميع اللاعبين ومالك النادي ناصر الخليفي، بالإضافة للمدير الرياضي ليوناردو.

وغاب نيمار عن الحصة التدريبية في ظل تعافيه من الإصابة، ولكن كان حاضراً في الاجتماع الذي عقد قبلها.

وابتعد بوتشيتينو عن الساحة التدريبية منذ إقالته قبل قرابة العام من منصبه في توتنهام وشارك خلالها في تحليل المباريات.