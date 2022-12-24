ابنة بيليه في رسالة عاطفية: نواصل في النضال والإيمان

رسالة مؤثرة من نجلة بيليه

نشرت ابنة بيليه صورة لوالدها في سرير المستشفى إذ تعتز أسرة أسطورة كرة القدم البرازيلية بـ "ليلة أخرى معًا" بينما يواصل معركته ضد السرطان.

ويكافح بيليه، 82 عامًا، مع سرطان القولون منذ شهر سبتمبر من عام 2021 وتم نقله إلى المستشفى في 29 نوفمبر الماضي لإعادة تقييم علاجه.

ونشرت كيلي ناسيمنتو، ابنة بيليه، تلك الصورة، وكتبت عليها: "نواصل هنا، في النضال والإيمان. ليلة أخرى معًا".

و إلى جانب الصورة، تمت مشاركة مقطع فيديو فيه يظهر فيه بيليه وهو نائم على سريره بينما تتحدث العائلة إليه.

جدير بالذكر أنه كان يوجد تدفق من المشاعر في الأسابيع الأخيرة، حيث يقود نجوم مثل نيمار وكيليان مبابي التمنيات الطيبة لبيليه.

فيما قالت كيلي في منشور لها مؤخرًا على إنستجرام إن دعم معجبي والدها كان بمثابة "راحة كبيرة" بالنسبة له.