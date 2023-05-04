نجحت "مشعوذة" المشاهير؟ تضارب بشأن مشاركة لوكا مودريتش في نهائي كأس ملك إسبانيا!

وضعية لوكا مودريتش وإمكانية مشاركته مع ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا تظل محيرة..

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من التضارب حول إمكانية مشاركة الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط نادي ريال مدريد أمام أوساسونا في مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23، والتي تقام مساء السبت على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.

مودريتش تعرض لإصابة أوتار الركبة خلال مباراة جيرونا في الجولة 31 من الدوري الإسباني، وهي الإصابة التي كانت ستبعده لمدة قد تصل إلى شهر.

مودريتش، وبحثًا عن التعافي السريع، قام برحلة سريعة إلى العاصمة الصربية بلجراد، من أجل عرض نفسه على "الطبيبة المعجزة" ماريانا كوفاسيفيتش.

ورغم التقارير التي تحدثت عن تحسن مودريتش بشكل كبير، إلا أن صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن خطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشمل الاعتماد على مودريتش في نهائي كأس الملك، لكن مدرب النادي الملكي لن يعلم على وجه اليقين وضعية نجمه قبل يوم الجمعة.

حالة مودريتش تحسنت بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، حيث انضم الكرواتي إلى تدريبات الفريق يوم الأربعاء، على الرغم من اتباعه لخطة عمل بأعباء خفيفة للغاية.

في الوقت الحالي، فإن فرصة مشاركة مودريتش في نهائي كأس الملك ضئيلة للغاية، لكنها غير مستبعدة، وسيعتمد الأمر بشكل كامل على ما إذا كان بإمكان الكرواتي زيادة كثافة عمله في جلسة تدريبات يوم الخميس.

على الرغم من ذلك، فإن أنشيلوتي لن يجبر مودريتش على المشاركة أمام أوساسونا، لأن المباراة ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تأتي بعد ثلاثة أيام فقط من نهائي الكأس.