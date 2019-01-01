نجاة رئيس الأفريقي التونسي من الموت في حادث سيارة مروع

عبد السلام اليونسي نجى من الموت بإعجوبة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعرض عبد السلام اليونسي؛ رئيس نادي الأفريقي التونسي، صباح اليوم السبت، لحادث سيارة مروع بولاية قابس.

وأوضح راديو "الجوهرة" التونسي أن رئيس باب جديد كان رفقة نائبه كريم بن صالح في طريقهما لحضور اجتماع مع الأحباء، كلن عند مدخل ولاية قابس انفجر أحد إطارات سيارته.

انفجار الإطار أدى إلى انقلاب السيارة وسقوطها في أحد الأودية، ليتم نقلهما على الفور إلى إحدى المستشفيات، تاركين أضرار مادية جسيمة.

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ووفقًا لصحيفة "الصريح" التونسية فإن اليونسي حالته الصحية جيدة حتى الآن، مؤكدًا نجاته من الموت بإعجوبة.

يذكر أنه كان من المقرر أن يخوض الأفريقي غدًا الأحد، مواجهة السوبر التونسي أمام الترجي بالعاصمة القطرية الدوحة إلا أن المباراة تأجلت بناءً على طلب الاتحاد القطري لكرة القدم، لعدم الانتهاء من الأمور التنظيمية للمباراة.