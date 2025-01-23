نتيجة واحدة تؤهل الفريقين .. الشبهات تحوم حول مباراة باريس سان جيرمان وشتوتجارت في دوري الأبطال

الفريق الفرنسي خدم نفسه بالفوز على مانشستر سيتي ولكن!

أنقذ باريس سان جيرمان حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بالفوز الأخير على مانشستر سيتي 4-2 في الجولة السابعة، قبل الأخيرة، من مرحلة الدوري، لكن يتبقى له خطوة واحدة لحسم الأمر تمامًا.

تأهل العملاق الفرنسي لن يكون مباشرة بالطبع، لأن تواجده ضمن الـ8 الأوائل أصبح مستحيلًا، لكنه يأمل في اللحاق بالفرق الـ16 المتأهلة إلى ملحق مرحلة الدوري وستخوض مواجهة ذهاب إياب بينها لحسم المتأهلين الـ8 الآخرين.

باريس سان جيرمان سيحل ضيفًا على شتوتجارت الألماني في المباراة الأخيرة للفريقين في مرحلة الدوري، وهو لقاء سيكون جديرًا بالمتابعة والمراقبة الحثيثة لأن الشبهات تحوم حوله! إذ أن التعادل يضمن تأهل الفريقين معًا إلى الملحق فيما خسارة أحدهما أمام الآخر سيزج به إلى مرحلة الحسابات المعقدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بطل فرنسا يتواجد في المركز الـ22 فيما شتوتجارت في الـ24، ويمتلك كلًا منهما 10 نقاط، وحال تعادلهما سيصلان للنقطة الـ11، ولا يمتلك تلك الفرصة من الفرق الأخرى المتواجدة خارج منطقة التأهل سوى مانشستر سيتي ودينامو زغرب، إذ يمتلك كل منهما 8 نقاط.

رجال جوارديولا يمتلكون فرصة تحديد مصيرهم بأنفسهم، حيث أن الفوز على كلوب بروج في الجولة الأخيرة سيمنحهم بطاقة التأهل، لأنهم سيتفوقون على منافسهم بفارق الأهداف، لذا لن يؤثر فوزه ووصوله للنقطة الـ11 على حظوظ الفريقين الفرنسي والألماني حال تعادلهما وتساوي الجميع بنفس الرصيد، فيما دينامو زغرب سيكون بحاجة للفوز على ميلان بفارق 7 أهداف على الأقل لضمان التفوق على شتوتجارت حال تساويا برصيد 11 نقطة وهو احتمال يحتاج إلى معجزة ليتحول إلى واقع.

خسارة باريس سان جيرمان أو شتوتجارت تعني توقف رصيد الخاسر عند 10 نقاط مما سيعرضه للخروج من منطقة التأهل إلى الملحق، وهو الأمر الذي لا يريده كلا الفريقين ولذا نبهت صحيفة آس الإسبانية إلى احتمال وجود مؤامرة بين الفريقين كما حدث مرارًا في التاريخ خاصة في كأس العالم.