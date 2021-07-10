نتيجة نهائي كأس الكونفدرالية 2021 بين الرجاء وشبيبة القبائل

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021، الموعد والنتيجة، القنوات الناقلة، الملعب، الأبطال السابقون والجوائز وأكثر من ذلك

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة السمراء إلى بنين، حيث يقام نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021.

كان النهائي هذا العام عربي خالص للموسم الثاني على التوالي، حيث لاقى فيه الرجاء المغربي شبيبة القبائل الجزائري.

فاز النسر الأبيض على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح، أما شبيبة القبائل فقد سحق القطن الكاميروني بخماسية لهدف كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

ومع نهاية النسخة الحالية، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021.

ما هي نتيجة نهائي كأس الكونفدرالية 2021؟

كان موعد نهائي كأس الكونفدرالية هو يوم السبت 10 يوليو 2021، الموافق 30 ذو القعدة 1442 هجريًا.

انتهت المباراة بفوز نادي الرجاء المغربي على نادي شبيبة القبائل الجزائري بهدفين لهدف.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس الكونفدرالية 2021؟

تنقل مباريات كأس الكونفدرالية على مجموعة قنوات بي إن سبورتس حصريًا بدايةً من دور المجموعات، وستُذاع مباراة النهائي عبر شاشتها.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة بين الرجاء وشبيبة القبائل على قناة 1 beIN SPORTS Premium.

أين أقيم نهائي كأس الكونفدرالية 2021؟

سيقام نهائي كأس الكونفدرالية 2021 في ستاد دو لاميتي بمدينة كوتونو في بنين.

لا يعتبر ملعب دو لاميتي من الملاعب الكبيرة في القارة السمراء، حيث يتسع لحوالي 20 ألف مشجع فقط.

المباراة الموعد النتيجة الملعب الرجاء - شبيبة القبائل السبت 10 يوليو 2021،

20:00 المغرب والجزائر، 21:00 مصر 1-2 دو لاميتي

هل يقام نهائي كأس الكونفدرالية 2021 بجمهور؟

كما هو معروف، أصبحت أغلب مباريات كرة القدم في جميع أنحاء العالم تُلعب بدون جمهور، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في المعمورة.

لكن، بدأت عودة الجماهير للملاعب في الكثير من البطولات والبلدان، إلا أن هذا لا يعني تأكد إقامة نهائي كأس الكونفدرالية 2021 بحضور جماهيري، وإن كان هذا الأمر هو المرجح.

ما هي الفرق الأكثر فوزاً بكأس الكونفدرالية الإفريقية؟

يعد فريق الصفاقسي هو الأكثر فوزاً بكأس الكونفدرالية الإفريقية برصيد 3 مراتٍ كانت أعوام 2007، 2008 و2013، ويليه الثنائي النجم الساحلي ومازيمبي الكونغولي برصيد مرتين لكلٍ منهما.

الأبطال السابقون لكأس الكونفدرالية الإفريقية:

الفريق البطل الوصيف الصفاقسي 3 (2007، 2008، 2013) 1 (2010) النجم الساحلي 2 (2006، 2015) 1 (2008) مازيمبي 2 (2016، 2017) 1 (2013) الرجاء 2 (2018، 2021) - الجيش الملكي 1 (2005) 1 (2006) نهضة بركان 1 (2020) 1 (2019) الزمالك 1 (2019) - هارتس أوف أوك 1 (2004) - ستاد مالي 1 (2009) - الفتح الرباطي 1 (2010) - المغرب الفاسي 1 (2011) - ليوباردس 1 (2012) - الأهلي 1 (2014) -

ما هي الجوائز المالية لكأس الكونفدرالية؟

شهدت النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية زيادة في الجوائز المالية وذلك بدايةً من نسخة 2017 تحديداً، حيث بات البطل يحصل على مبلغ مالي قدره 1.25 مليون دولار بدلاً من 600 ألف دولار، وارتفعت عائدات الوصيف من 445 ألف دولار إلى 650 ألف دولار، في حين أن من يصل إلى دور نصف النهائي سوف يتحصل على مبلغ 450 ألف دولار.