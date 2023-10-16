نتيجة مفجعة للتحقيقات .. وفاة لاعب كرة قدم إسباني بعد 3 أيام من اختفائه!

عثر على جثة لاعب نادي قرطبة بعد أيام من اختفائه..

توصلت التحقيقات التي قامت بها شرطة مدينة قرطبة الإسبانية بشأن اختفاء ألفارو برييتو، لاعب نادي قرطبة، إلى نتيجة مفجعة.

الشرطة الإسبانية فتحت تحقيقًا موسعًا في اختفاء برييتو منذ يوم الخميس الماضي، بعد خروجه من محطة سانتا جوستا للقطارات.

يوم الخميس، وهو اليوم الأخير الذي عُرف فيه مكان وجوده، كان عليه أن يسافر على متن قطار AVE فائق السرعة متجهًا إلى قرطبة، لكنه واجه مشاكل مع التذكرة وبطارية هاتفه المحمول، فقرر ركوب قطار آخر دون حجز تذكرة متفاجئًا أنه لن يتجه إلى قرطبة، على الرغم من أن موظفي القطار التقطوه ودعوه للهبوط من القطار السريع.

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وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فقد تم العثور على جثة محاصرة بين عربتي قطار، حيث كان الفتى يرتدي سروالًا باللون البيج وقميصًا أخضر، وهي نفس ملابس ألفارو برييتو، وحسب بيان الشرطة، فإن الجثة تعود للصبي.

وفي الساعات القليلة الماضية، نفذت الشرطة عملية بالقرب من محطة قطارات سانتا جوستا، والتي شوهد فيها اللاعب لآخر مرة على قيد الحياة.

ومساء الأحد، قام أفراد وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية بتفتيش منطقة من خطوط السكك الحديدية بالقرب من المحطة باستخدام كلاب متخصصة.

التحقيقات وعملية البحث المكثفة انتهت بأسوأ خبر ممكن، حيث أصدر نادي قرطبة بيانًا رسميًا يأسف فيه لوفاة ألفارو برييتو.