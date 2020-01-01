الأهلي والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدور نصف نهائي كأس مصر 2020، والتي تقام على ستاد السويس الجديد.

الأهلي 0 × 0 الاتحاد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

جيرالدو - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات

مروان محسن

كان عشاق كرة القدم المصرية يمنون النفس بلقاء قمة في نهائي كأس مصر، لكن الزمالك خرج من البطولة منذ قليل على يد طلائع الجيش.

لكن سيتعين على المارد الأحمر أن يتجاوز أولًا نادي مدينة الأسكندرية المدجج بنجوم كثر مؤخرًا ويقوده فنيًا مدرب دائمًا ما يلعب مباريات ضخمة أمام الأهلي، إنه حسام حسن.

الأهلي في أفضل فتراته على الإطلاق بعدما تمكن من الفوز بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف، ويسعى لإتمام الثلاثية التاريخية بتحقيق الكأس بعد حسمه للدوري من قبل.

أهلاً بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر 2020، والمقامة على ملعب السويس الجديد.