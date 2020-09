ألمانيا وإسبانيا: مباشر لحظة بلحظة

ألمانيا 1 × 0 إسبانيا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

72' كارباخال يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية ارضية تصل سهلة لتراب.

71' كرووووووووووووس يرد على تياجو ويسرل تسديدة تجد يد دي خيا.

70' خطييييييييييييييرة ألمانية بتسديدة من تياجو من أمام منطقة الجزاء، تمر بمحازاة القائم الأيسر لتراب.

67' تشاااااااااااان ينطلق بالكرة في اليمين في مرتدة سريعة ويدخل منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضيةي بعدها دي خيا.

64' الرااااااااااااااائع تراب يحرم رويز من التعادل، حيث مرر له كارباخال كرة وضعته في مواجهة الحارس الألماني الذي خرج من مرماه وأمسك الكرة.

62' جينتر يدخل بدلاً من من ساني.

61' خطيييييييييرة لألمانيا بانطلاقة من ساني في مرتدة سريعة حتى يمين منطقة الجزاء، حيث يمرر كرة لفيرنر الذي يرسل تسديدة من يسار المنطقة تصطدم بالشباك من الخارج.

60' فيرنر انطق بالكرة حتى دخل يسار منطقة الجزءا ثم أرسل تسديدة طار لها دي خيا وأبعد الكرة من على يساره، وأشار الحكم إلى تسلل على نجم تشيلسي في الأخير.

60' الثااااااااااااااااااني الألماني يضيع على فيرنر.

59' توريس يمر بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها زوله

58' خطييييييييييرة إسبانية بتسديدة من مورينو من أمام منطقة الجزاء، تمر إلى ضربة مرمى من على حافة العارضة

57' ميكيل ميرينو يدخل بدلاً من بوسكيتس

53' عرضية أرضية خطيييييييرة من اليمين عن طريق كروس يبعدها دي خيا بصعوبة.

Timo Werner keeps his cool! 😎 Lovely goal! 😍 (51') #DieMannschaft #GERESP {1}-0 pic.twitter.com/qO8a1Nv4KE

51' كرة أمامية تصل لجوسينس فيمررها من يسار منطقة الجزاء لفيرنر الذي يراوغ على نقطة الجزاء ويرسل تسديدة أرضية تمر للشباك من على يمين دي خيا.

51' جووووووووووووووووووول أول لألمانيا عن طريق تيمو فيرنر.

46' بداية الشوط الثاني...

أنسو فاتي يدخل بدلاً من نافاس في تبديل أول في المباراة..

❌ Early chances for Germany & but it remains goalless.#NationsLeague pic.twitter.com/87EBPvR9pv