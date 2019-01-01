نتيجة قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على نتيجة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وما هي مواعيد مباريات دور 16 في دوري الأبطال؟ وما هي القنوات الناقلة لها؟

اختتمت مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-20 في ديسمبر الجاري، واكتمل نصاب دور الـ16 مع نهاية الجولة السادسة من دور المجموعات.

شاهد قرعة دور 16 لدوري أبطال أوروبا 2020

لقد رأينا عدد من المباريات المثيرة والنتائج المذهلة بالفعل في دوري الأبطال هذا الموسم، وكانت معظم الأندية الـ 32 المشاركة في الدور الأول تتمتع بفرصة التأهل.

أصبحت الأمور أكثر وضوحاً في أواخر نوفمبر الماضي، لكن هوية الـ16 فريقًا المشاركين في الجولة الأولى من مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا حُددت في ديسمبر.

ستتواجد العديد من الفرق الكبيرة في ثمن نهائي دوري الأبطال، فقد تأهل ليفربول حامل اللقب ومانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي من إنجلترا، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من ألمانيا، ويوفنتوس ونابولي من إيطاليا، وبرشلونة وريال مدريد وفالنسيا من إسبانيا.

ويقدم جول كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2019-20، ما هو موعدها؟ وما هي القنوات الناقلة لها؟ وما هي مواعيد مباريات ثمن النهائي؟ وأكثر..

جدول دوري أبطال أوروبا ترتيب المجموعات ونتائج المباريات

المحتوى

مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا

أخرجت لنا قرعة دوري أبطال أوروبا مواجهاتٍ قوية، حيث سيواجه بوروسيا دورتموند باريس سان جيرمان وأتالانتا فالنسيا وتشيلسي بايرن ميونخ وتوتنهام لايبزيج وليون يوفنتوس ونابولي برشلونة، أما حامل اللقب ليفربول فسيكون أمام منافس قوي هو أتلتيكو مدريد، أما قمة ثمن النهائي فستجمع بين مانشستر سيتي وريال مدريد.

مواجهات دور 16 دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان ريال مدريد - مانشستر سيتي أتالانتا - فالنسيا أتلتيكو مدريد - ليفربول تشليسي - بايرن ميونخ ليون - يوفنتوس توتنهام - لايبزيج نابولي - برشلونة

الرجوع للأعلى

ما هو موعد قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا؟

من المقرر إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2019-20 يوم الإثنين القادم 16 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 19 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وستقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بلدية نيون السويسرية، التي تقع على ضفاف بحيرة جنيف.

سيكون موعدها بعد أسبوع تقريبًا من لعب مباريات الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري الأبطال، وستبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة.

الحدث الموعد المكان قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2019-20 الإثنين 16 ديسمبر 2019،

19 ربيع الآخر 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية مدينة نيون، سويسرا

طريقة إجراء قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

سيتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 16 دوري أبطال أوروبا إلى قسمين، وستوضع أسماء الفرق في كرات تقسم على وعائين، الأول للمتصدرين والثاني للوصفاء.

لا يمكن أن يواجه فريقان من نفس المجموعة بعضها البعض، كذلك لا يمكن أن يتقابل فريقان من نفس الرابطة الوطنية بعضها البعض، وهو ما يعني أننا لن نشاهد ليفربول على سبيل المثال في مواجهة نابولي مرةً أخرى، ولن نكون على موعد مع مباراة كبيرة من نفس الدوري على غرار الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

الرجوع للأعلى

ما هي مواعيد مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا؟

ستُقام مباريات دور 16 لدوري أبطال أوروبا لعام 2019-2020 في فبراير 2020، وستلعب مباريات الذهاب يومي 18 و19 فبراير، بعد ذلك ستقام مباريات العودة يومي 25 و26 فبراير.

مباريات الذهاب مباريات الإياب 18 و19 فبراير 2020،

24 و25 جمادى الآخرة 1441 25 و26 فبراير 2020،

1 و2 رجب 1441

الرجوع للأعلى

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا؟ وكيف يمكنني متابعتها؟

ستُقام قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2019-2020 يوم الإثنين القادم 16 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 19 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وستكون القناة الناقلة لها هي بي إن سبورت، وستخصص المجموعة القطرية قناتها الإخبارية لبث مجريات القرعة على التلفاز.

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2019-20 الإثنين 16 ديسمبر 2019،

19 ربيع الآخر 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS NEWS HD

هذه ليست الطريقة الوحيدة، حيث ستكون القرعة الخاصة متاحة للبث المباشر عبر الإنترنت عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي UEFA.

إذا لم تتمكن من مشاهدة البث أو مشاهدة السحب عبر الإنترنت أو على التلفزيون، فيمكنك الدخول على موقع جول أو متابعة صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالموقع للحصول على التحديثات.

الحدث تغطية النسخة العربية لموقع جول قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2019-20 بث مباشر قرعة دوري أبطال أوروبا

الرجوع للأعلى