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دوري أبطال أوروبا

مواجهات نارية في قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

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Getty Images
قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون، والتي ضمت 16 فريق أصحاب المراكز الأول والثاني في دور المجموعات.

القرعة كان لها قواعد محددة تمنع مواجهة أي فريقين من نفس الدولة أو من نفس المجموعة، على أن يقابل كل صاحب مركز أول فريق من أصحاب المركز الثاني.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

اختيارات المحررين

شالكة ضد مانشستر سيتي.

أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس.

مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان.

توتنهام هوتسبير ضد بروسيا دورتموند.

أولمبيك ليون ضد برشلونة.

روما ضد بورتو.

أياكس ضد ريال مدريد.

ليفربول ضد بايرن ميونخ.

جدير بالذكر أن الفرق صاحبة المراكز الثاني في المجموعات ستخوض مباراة الذهاب من دور الـ 16 على ملعبها.

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