ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم عودة قوية لدوري أبطال أوروبا 2020-21 من بوابة دور 16، والذي سيشهد عدد من المواجهات القوية والمثيرة.

أجريت قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال 2020-21 يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 في مدينة نيون بسويسرا، ومنذ ذلك الحين حبست جماهير الستة عشر فريقًا المشاركة في هذا الدور الأنفاس.

لعل أبرز مواجهات دور 16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، هي التي ستجمع بين برشلونة وباريس سان جيرمان، والتي تعيد للأذهان الريمونتادا التي يراها عدد من عشاق كرة القدم الأفضل في التاريخ، عندما قلب الكتلان تأخرهم في الذهاب بأربعة أهدافٍ نظيفة، وفازوا في الإياب بستة أهدافٍ لهدف.

هذه ليست المواجهة الصعبة الوحيدة، فنحن على موعد مع قمة أنجلوإسبانية بين أتلتيكو مدريد وتشيلسي، كما سيواجه ريال مدريد فريق صعب هو أتالانتا، أما بايرن ميونخ فقد أوقعت القرعة لاتسيو في طريقه.

وفي هذا التقرير نتعرف على جدول مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة...

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21، جدول المباريات والقنوات الناقلة

ستلعب مباريات ذهاب دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020-21 أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021، أما مباريات الإياب فستقام أيام 9 و10 و16 و17 مارس 2021.

