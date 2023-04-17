"نتمنى لك الموت أنت وابنك مثل فيالي" .. نجم ميلان ضحية هجوم عنيف من الجمهور

نجم ميلان تعرض لهجوم عنيف عبر الإنترنت من جمهور نادي نابولي..

تلقى الفرنسي تيو هيرنانديز نجم نادي ميلان العديد من رسائل الدعم من زملائه وعدد من الأندية الإيطالية الأخرى، بعد تعرضه لهجوم عنيف من جمهور نادي نابولي عبر الإنترنت.

نشر اللاعب الفرنسي الدولي صورة له وهو يلعب مع طفله، وهو مشهد طبيعي تمامًا لأي عائلة، ومع ذلك، اعتبر البعض أن تلك الصورة دعوة لإرسال الرسائل الأكثر إثارة للاشمئزاز وغير الإنسانية.

تم إرسال بعض الرسائل من قبل أنصار نابولي، لأن بعض التعليقات كانت مكتوبة بلهجة نابولي، وجاء في بعضها: نتمنى أن تموت أنت وابنك أيضًا".

فيما جاء في رسائل أخرى: "يجب أن تموت بنفس الطريقة مثل جيانلوكا فيالي"، الذي توفي مؤخرًا بسبب السرطان.

البرتغالي رافاييل لياو زميل هيرنانديز في ميلان قرر دعم صديقه برسالة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وجاء في رسالة لياو: "لسوء الحظ، تعد الشبكات الاجتماعية أداة حيث يعتقد الجميع أنه يمكنهم قول ما يحلو لهم، لا تقلق يا أخي، الله دائما مع عائلتك".

صدمت التعليقات عالم كرة القدم الإيطالية وسارع نادي بيسكارا الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي باتخاذ موقف.

ونشر نادي بيسكارا بيانًا جاء فيه: "كيف تتمنى الموت للإنسان وابنه؟ تضامننا مع تيو هيرنانديز، رياضي آخر تعرض لتعليقات مخزية لا علاقة لها بالرياضة".

وأضاف: "إدانة أي عبارة مسيئة أو غير محترمة تجاه لاعب (بغض النظر عن القميص الذي يرتديه) يجب أن تجدنا جميعًا متفقين، ومع ذلك، بناءً على التعليقات التي تلقيناها هنا، ليس هذا هو الحال".

واختتم البيان: "يحاول الناس بأي ثمن إيجاد ذريعة لتجنب وصم هذا السلوك وتأجيج الكراهية، ونحن لا نريد أن نمنح هذه المساحة لأحد".

يذكر أن نابولي لعب بالفعل مع ميلان مرتين هذا الشهر، وخسر 4-0 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي و1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مباراة الإياب التي تقام مساء الثلاثاء على ملعب "دييجو مارادونا".