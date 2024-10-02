"نتفليكس" تقدم قصة هيرموسو وقبلة روبياليس في فيلم وثائقي مثير

العمل سيكون متاحًا في هذا الموعد

تعود جينفير هيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات، لتطل على الجمهور مرة أخرى بعمل فني مثير للجدل يكشف الكثير من أسرار حياتها في الملاعب.

وكانت جيني بطلة أزمة كبيرة في ليلة تتويج منتخب "لاروخا" بكأس العالم للسيدات، بعدما قبلها رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس "بالإكراه"، في قضية شغلت الرأي العام لأشهر طويلة.

وتسببت هذه القبلة الملعونة في رحيل روبياليس عن منصبه بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وفتحت عليه أبوابًا من التحقيقات بشأن تهم أخرى تتعلق بالفساد، بينما ينتظر أن يمثل للمحاكمة في قضية هيرموسو بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت منصة "نتفليكس" للأعمال الترفيهية، عن نيتها إطلاق فيلم وثائقي بمشاركة نجمات منتخب إسبانيا جيني هيرموسو وأليكسيا بوتيلاس وأيتانا بونماتي، يسرد الرحلة المثيرة للجدل لسيدات "لاروخا" نحو التتويج بكأس العالم 2023.

ويتطرق "نتفليكس" بالطبع في العمل المنتظر طرحه خلال الأول من نوفمبر المقبل، إلى أزمة هيرموسو مع لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني السابق، بسبب القبلة الملعونة في نهائي كأس العالم 2023.

ويستهدف الفيلم الوثائقي أسرارًا جديدة من حياة لاعبات إسبانيا ومعاناتهن مع مدرب المنتخب خورخي فيلدا، بسبب معايير اختياره للاعبات والضغط الكبير الذي يتعرضن له اللاعبات من قبل الاتحاد الإسباني.

ولم تكشف "نتفليكس" بعد عن اللغات التي سيتم طرح الفيلم بها، وكذلك ما إذا كان الفيلم الوثائقي سيكون متاحًا في دول أخرى.