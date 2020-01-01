ما هي طريقة إنشاء حساب على نتفلكس؟ وما أفضل أفلام كرة القدم عليه؟

تسجيل دخول نتلفكس، إنشاء حساب، التحميل، أفلام كرة القدم وكل ما تريد معرفته عن Netflix، وكيف يمكنك استخدامه عبر الكمبيوتر والهاتف المحمول؟

أصبحت التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية في العصر الحديث، وتحديدًا منذ بداية الثورة الرقمية الأخيرة مع مطلع الألفية الجديدة.

كانت البداية قبل عام 2000 ببعص السنوات، عندما تم تقديم الهاتف المحمول وبعده مباشرةً أصبح الإنترنت متاحًا للجميع بعد أن كان مقتصرًا على فئات وخدمات قليلة في الدول.

مع دخول الشبكة العنكبوتية المنازل أصبح التطور التكنولوجي سريع جدًا وتزداد سرعته مع مرور السنوات، فبعد أن بدأ الإنترنت كشبكة معلومات حقيقية يمكنك التصفح منها ومقتصرة على بعض المواقع، أصبحت اليوم عالم كامل يمكن الاستغناء به عن الواقع.

المزيد من الفرق

في بداية القرن الماضي ظهرت صناعة السينما وانتشرت كالنار في الهشيم في معظم دول العالم، وكانت نواة البداية للتلفاز الذي غزا العالم وأصبح جزء لا يتجزأ من أثاث أي منزل.

كانت ذروة استخدام جهاز التليفزيون وفي تسعينيات القرن الماضي، حيث ظهرت الأطباق والأقمار الصناعية والقنوات الفضائية التي كانت تقدم محتوى مختلف ومتنوع أكثر.

نقل التلفاز السينما إلى كل منزل، لكن الإنترنت نقلها لكل يد، فمع بداية العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين تطور الإنترنت وخرجت لنا خدمات مثل يوتيوب الذي أتاح الفيديو للجميع، وبعده ظهر نتفلكس الذي مكن محبي السينما من الاستغناء تمامًا عن كل الأجهزة المرئية الأخرى.

محتوى نتفليكس لا يقتصر على المنوعات فقط، فهناك أفلام وثائقية وأفلام تتحدث عن كرة القدم، وفي هذا التقرير نقدم لك دليل شامل عن Netflix.

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المحتوى

ما هو نتفلكس؟

نتفلكس هي شركة أمريكية متخصصة في الترفيه، أسسها ريد هاستنجز ومارك رادولف في 29 أغسطس 1997 في ولاية كاليورنيا.

كانت الشركة في البداية تعمل بنظام يشبه نادي الفيديو الذي كان منتشرًا في الوطن العربي في هذه الفترة، والذي كان يقدم أفلام ومحتوى ترفيهي أو ثقافي عن طريق شرائط الفيديو، لكن نتفليكس كانت تقدم المحتوى عن طريق الأقراص المدمجة.

مع انتشار الإنترنت وتطوره توسعت Netflix ونقلت المحتوى الخاص بها عبر الإنترنت وكان ذلك في عام 2007، ثم جاءت النقلة الكبرى في عام 2013 عندما بدأت الشركة في إنتاج أفلام وبرامج خاصة بها، بدلاً من الإكتفاء بنقل المحتوى.

في البداية اقتصرت الخدمة على الولايات المتحدة الأمريكيية فقط، لكن تخطت بعد ذلك الحدود إلى كندا في 2010، واستمرت في التوسع حتى انتشرت في 190 دولة حول العالم.

يتوفر نتفلكس في جميع الدول العربية عدا سوريا بسبب المشاكل السياسية بين البلدين، ويتواجد اليوم محتوى ناطق باللغة العربية، وتوفر الشركة خدمة الترجمة الفورية للأفلام الأجنبية.

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ما هي الأجهزة التي يعمل عليها نتفلكس؟

أي جهاز يمكنه الاتصال بالإنترنت يعمل عليه نتفلكس، سواءً كان كمبيوتر أو هاتف أو حتى أجهزة البلايستيشن والإكس بوكس والتلفاز الذكي.

أصبح نتفليكس تطبيق هام لمعظم محبي المنوعات في جميع أنحاء العالم، لذلك انتبهت بعض الشركات المنتجة للأجهزة في السنوات الأخيرة، وأصبحت بعد الأجهزة يتم انتاجها ومثبت عليها تطبيق Netflix.

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ما هي طريقة إنشاء حساب على نتفلكس؟

في البداية عليك تحميل تطبيق نتفليكس إذا كنت ستشاهد من هاتف محمول أو تلفاز ذكي أو جهاز لتشغيل الألعاب، أو قم بفتح موقع Netflix من على المتصفح إذا كنت ستستخدم الكمبيوتر.

اتبع الخطوات التي عليك اتباعها لإنشاء حساب على نتفلكس والاستمتاع بالمحتوى المتواجد عليه..

عند الدخول على الصفحة الرئيسية لنتفليكس سيطلب منك تسجيل الدخول أو إنشاء حساب، وهنا عليك اختيار Sign up لإنشاء حساب جديد. اختر خطة العضوية التي تناسبك، وستجد 3 خيارات لكل منها سعر خاص بها. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور التي تريد الدخول بها لـNetflix اختر وسيلة الدفع التي تفضلها.

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ما هي أسعار اشتراك نتفلكس؟

هناك 3 خطط أسعار للاشتراك على نتفلكس تتيح كل منها الخدمة بشكل وبتوسع مختلف، هم الأساسية والقياسية والمميزة.

الخدمات الباقة الأساسية "Basic" الباقة القياسية "Standard" الباقة المميزة "Premium" سعر الاشتراك الشهري 30 ريال / 120 جنيه / 8 دولار 37 ريال / 165 جنيه / 10 دولار 45 ريال / 200 جنيه / 12 دولار HD غير متوفرة متوفرة متوفرة Ultra HD غير متوفرة غير متوفرة متوفرة شاشات المشاهدة في نفس الوقت 1 2 4 المشاهدة على جميع الأجهزة متوفرة متوفرة متوفرة الأفلام والعروض متوفرة متوفرة متوفرة الإلغاء في أي وقت متوفرة متوفرة متوفرة

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ما هي أفضل أفلام كرة القدم على نتفلكس؟

هناك قسم خاص على نتفلكس يحتوي على أفلام كرة القدم وجميع الألعاب الرياضية، وتتنوع هذه الأفلام بين وثائقية ودرامية وغيرها.

من الأفلام الدرامية التي تتحدث عن الساحرة المستديرة على نتفليكس الفيلم المصري العالمي ، وهو من بطولة الفنان المصري يوسف الشريف ويتحدث عن قصة لاعب كرة قدم قاد منتخب مصر للعودة لكأس العالم لأول مرة بعد عام 1990، ويناقش الفيلم قصة حياته منذ الصغر والبداية من فريق الضاحية الصغير حتى اللعب في فالنسيا الإسباني.

هناك فيلم درامي آخر عن كرة القدم هو الفيلم الهندي Dhan Dhana Dhan Goal ، وقصته لا تختلف كثيرًا عن قصة الفيلم المصري.

لعل أشهر أفلام كرة القدم على نتفلكس هو فيلم كرة قدم الشوارع ، وهو فيلم وثائقي يتحدث عن الكرة في الشارع في فرنسا، ويظهر فيه النجم الإيفواري سيرج أورييه، وهناك أيضًا مجموعة من الوثائقيات الأخرى التي تتحدث عن كرة القدم، لعل أبرزها فيلم أنطوان جريزمان الأسطورة، كارلوس تيفيز لؤلؤة الأرجنتين،الفريق الأول: نادي يوفنتوس، بيليه مولد الأسطورة وغيرهم. للمزيد اضغط هنا

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