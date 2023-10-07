نبيل فقير يتبرع بـ"خاتم كأس العالم" لضحايا المغرب وليبيا

لفتة طيبة من لاعب ريال بيتيس

تبرع نبيل فقير بـ"خاتم بطل العالم" الخاص به لمزاد علني مخصص لضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا. وبيعت الجوهرة بمبلغ 42500 يورو.

حصل لاعبو فرنسا المتوجون بلقب كأس العالم 2018 في روسيا على خاتم تذكاري، قرر فقير أن يبيعه لصالح مزاد هدفه جمع الأموال لضحايا زلزال المغرب والفيضانات. في ليبيا الأحداث التي وقعت في سبتمبر.

وبلغت قيمة التبرعات 106862 يورو، وكانت هناك العديد من المتعلقات الأخرى لنجوم من داخل وخارج الوسط الرياضي.

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وصنع "أمين" منظم المزاد اسمه بقوة في المزادات والمباريات الخيرية، خصوصًا بعد أن نظم في يونيو الماضي مباراة شارك فيها شخصيات مثل سمير نصري ومامادو نيانج وجبريل سيسيخ وخاصة زين الدين زيدان برفقة عائلته.

ويملك نبيل فقير أصولًا جزائرية لكنه لم يمثل المحاربين في أي مباراة، بينما لعب بقميص الديوك الفرنسية 25 مباراة وسجل هدفين وكان أحد عناصر الجيل الذي حقق لقب كأس العالم لثاني مرة في تاريخ الكرة الفرنسية.