نبيل درار: المباراة كانت صعبة، والحظ لم يُساندنا

مدافع المغرب يتحدث بعد الفوز على ناميبيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى نبيل درار مدافع المنتخب المغربي رضاه عن انتصار الفريق على ناميبيا في افتتاح مشوار الفريقين في كأس أمم أفريقيا، واصفًا المباراة بالصعبة.

وعانى منتخب أسود الأطلس حتى الدقائق الأخيرة من المباراة والتي شهدت إحراز مدافع ناميبيا هدف الانتصار للمغرب بالخطأ في مرماه.

الظهير الأيمن قال عقب اللقاء "المباراة كانت صعبة، كنا قريبين من إحراز الأهداف في أكثر من مناسبة، لكن الحظ لم يُحالفنا".

درار عدد إيجابيات الأداء المغربي قائلًا "سيطرنا على المباراة تمامًا، ونجحنا في الاستحواذ على الكرة طوال الوقت، كما هاجمنا أحيانًا بالمرتدات".

أخيرًا أوضح صاحب الـ25 عامًا أن تعليمات المدرب هيرفي رينار واتباعهم إياها قادهم للخروج بالنقاط الثلاثة.

يُذكر أن مجموعة المغرب تضم بجانب ناميبيا كلًا من جنوب أفريقيا وكوت ديفوار، وقد وُصفت من جانب المحللين والمتابعين بمجموعة الموت في كأس أفريقيا 2019.