نبوءة مورينيو تقترب.. الأرجنتين مهددة بفقدان ديبالا في المونديال!

فتى روما المدلل يتلقى أنباء سيئة للغاية

يبدو أن نبوءة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي ستكون في محلها، نبوءة تعني توجيه ضربة ثانية قوية للأرجنتين ضمن حملتها للحصول على لقب كأس العالم 2022 في قطر.

الأمر متعلق بباولو ديبالا الذي يبدو أن إصابته ستغيبه مدة لا تقل عن 4-6 أسابيع، وهو ما يعني أن مشاركته في كأس العالم 2022 في قطر باتت محل شك كبير.

مني ديبالا بإصابة عضلية في مباراة روما وليتشي في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي، تم علاجه ولكن مورينيو خرج بعد المباراة ليؤكد توقعه بأن لاعبه لن يعود في عام 2022.

اليوم الأربعاء، أجرى ديبالا فحوصات جديدة وأكثر تعمقًا أثبتت إصابته على مستوى الفخذ، ويبدو أن الاشتباه بشكل عام لم يكن في محله من قبل الجهاز الطبي في روما والذي بدأ التعامل مع المسألة بإسعافات أولية على مستوى أوتار الركبة.

رغم ذلك فإن روما يأمل في استعادة ديبالا في غضون شهر مع تكثيف البرنامج العلاجي لأهم نجوم الجيالوروسي هذا الموسم، ولكن الأزمة الكبرى ستكون للأرجنتين التي يطمح مدربها ليونيل سكالوني في إتاحة كل العناصر للفترة الإعدادية وهو ما لن يتسنى بوضوح بالنسبة لحالة ديبالا، وبالتالي قد يكون سيناريو الاستبعاد التام من المشاركة في البطولة واردًا للغاية.

يأتي هذا بعد تعرض نجم الألبيسيليستي أنخيل دي ماريا لإصابة عضلية في مباراة مكابي ويوفنتوس أثارت القلق بشكل كبير حول احتمالية وجوده مع منتخب بلاده في قطر، لتتضاعف مشكلات سكالوني قبل المعترك الكروي الأهم.