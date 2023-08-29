نبوءة تحققت في ديربي النصر والشباب .. "صخرة وثنائية تقتل المنافسين"

ليلة ساحرة لنادي النصر في ديربي الرياض الكبير

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ليلة ساحرة عاشتها جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في ديربي الرياض الكبير أمام الشباب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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النصر اكتسح الشباب (4-0)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري؛ ليحصد نقطته السادسة، من الفوز الثاني على التوالي؛ بعد خسارتين في الجولتين الأولى والثانية.

وخلال الديربي.. اتضحت الفوارق الكبيرة بين الناديين؛ حيث لعب النصر، كما لو كان فريقًا عالميًا في الملاعب السعودية، بينما ظهر الليث الشبابي، بدون أي أنياب نهائيًا.

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هذه الفوارق، أكدت نبوءة نادي قادش الإسباني، الذي نشر تغريدة ساخرة عبر حسابه العربي بمنصة "إكس"، يطالب فيها "شريكه" النصر، بالرأفة بأحوال الشباب، الذي لم يبرم تعاقدات في الصيف الحالي.

ثنائية رونالدو وماني القاتلة .. ولابورت "القطعة الناقصة" في النصر

وللمباراة الثانية على التوالي.. شكلت ثنائية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، لوحة فنية رائعة داخل المستطيل الأخضر.

وبعيدًا عن الأسيست الذي قدمه رونالدو إلى ماني، في ديربي الرياض أمام الشباب؛ ظهر التفاهم الكبير بين الثنائي، سواء في التحركات أو التمريرات.

هذه الثنائية؛ من المتوقع أن تكون سمًا قاتلًا للخصوم؛ خاصة إذا ما عرفنا أن الأسطورة البرتغالية، يتصدر جدول ترتيب الهدافين، بخمسة أهداف، متقدمًا على النجم السنغالي، بهدف وحيد فقط.

أيضًا.. لكل من ينظر إلى النصر، قبل صفقة المدافع الإسباني إيمريك لابورت، وبعده؛ سيجد اختلافات كبيرة للغاية؛ حيث أعطى أريحية كبيرة لنجوم خط الوسط لـ"الإبداع"، حيث يعلمون أن وراءهم صخرة، تستطيع سد أي هفوات.

وبالفعل.. لم تهتز شباك النصر، في مباراتين متتاليتين مع لابورت، رغم أن المنافسين الفتح والشباب، يمتلكان مهاجمين كبار؛ كذلك لم يتعرض حارس العالمي نواف العقيدي، لهجمات خطيرة.

ويبدو حاليًا أن النصر اقترب بالفعل من "الكمال الكروي"؛ بداية من خطة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، ومرورًا بالصخرة لابورت، ووصولًا إلى ثنائية رونالدو وماني القاتلة.

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