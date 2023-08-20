نبوءة برلسكوني تتحقق .. جالياني يتحدث عن سوق الانتقالات السعودي

شهد الميركاتو الصيفي الحالي تحركات سعودية غيرت مجرى كرة القدم.

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تحدث أدريانو جالياني المدير التنفيذي لنادي مونزا عن صفقات الأندية السعودية هذا الموسم.

الأندية السعودية قامت بميركاتو هو الأقوى وأصبح حديث العالم أجمع، بعد وصول كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، كان سوق الانتقالات أكثر حرارة، حيث انتقال كلًا من نيمار وكريم بنزيما ونجولو كانتي وياسين بونو إلى السعودية بالإضافة للمزيد من النجوم العالمين الأخرين.

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وفي حوار قبل مواجهة فريقه مع إنتر تحدث المدير التنفيذي لنادي مونزا، في مقابلة مع قناة "سكاي سبورت" عن ما يحدث في سوق الانتقالات السعودي، حيث سأله المراسل كيف نحمي أنفسنا من هؤلاء العرب؟.

ورد عليه جالياني: "هذا حديث طويل جدًا، لا يمكن أن نقوم به قبل المباراة، توقع برلسكوني في عام 2007 أن البريميرليج ستتفوق علينا، ثم سيأتي العرب في كرة القدم، ما حدث بالفعل في الصناعة والتمويل العالمي يحدث في كرة القدم".

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يذكر أن سيلفيو برلسكوني رئيس ميلان ومونزا السابق، كان أول من تنبئ بانهيار الدوري الإيطالي الذي كان يطلق عليه في التسعيانات -جنة كرة القدم- أمام تطور الدوري الإنجليزي.

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