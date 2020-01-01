نبأ سعيد وآخر تعيس لإنتر قبل مواجهة ريال مدريد

الأمل لا يزال قائمًا..

لم يحسم أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر، موقف خط هجوم فريقه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، غير أن بعض التقارير من الصحف الإيطالية أعطت إشارات على شكل النيراتزوري في تلك المباراة الحاسمة.

إنتر عجز عن الفوز في أول مباراتين من المجموعات بعدما تعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ في سان سيرو بهدفين لكل فريق ثم تعادل سلبيًا مع شاختار في أوكرانيا بالجولة الأخيرة.

ريال مدريد هو الآخر ليس أحسن حالًا، فقد هُزم في الجولة الأولى من شاختار ثم تعادل بصعوبة بالغة من مونشنجلادباخ ببوروسيا بارك، لتصبح مباراة القمة في المجموعة في غاية الأهمية والحسم.

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الصحف الإيطالية كشفت أن روميلو لوكاكو لن يشارك بنسبة كبيرة أمام الميرينجي حتى وإن كان النادي سيقوم بمحاولة أخيرة يوم الإثنين للكشف عن سلامته بعد إصابته في عضلات الفخد.

لكن النبأ الجيد هو أن أليكسس سانشيز سيكون متواجدًا على الأغلب في هذه المباراة بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة، ويبقى الأقرب أنه سيبدأ المباراة على دكة البدلاء ويستعين به كونتي في وقتٍ لاحق.

ونتيجة لما ذًكر، فبات المتوقع أن يعتمد كونتي على نفس النسق الذي بدأ مباراة بارما الأخيرة، عندما اعتمد عن إيفان بيرسيتش جنبًا إلى جنب مع لاوتارو مارتينيز في مراكز الهجوم.

لم يكن هجوم النادي الإيطالي على ما يرام في مباراة بارما واكتفى بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق، وبدا تأثير غياب لوكاكو واضحًا على هجوم كتيبة كونتي، إلا أن بعودة سانشيز قد تتغير الكثير من الأمور.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد ليس أفضل حالًا من ناحية الإصابات، حيث يُعاني من غياب كل خيارات مركز الظهير الأيمن للإصابات مع وجود إصابة للاعب آخر غير مُعلن عنه بفيروس كورونا.