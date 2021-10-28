نبأ سعيد لرونالدو في ظل عتمة مانشستر يونايتد

الدون سعيد..

أعلن كريستيانو رونالدو أنه ينتظر وصول توأم جديد إلى الحياة من صديقته جورجينا رودريجيز خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ولدى رونالدو 4 أطفال هم كريستيانو جونيور والتوأم تياجو وإيفا بجانب ابنته من جورجينا آلانا مارتينا.

ونشر الثنائي عبر حسابهما على إنستجرام صورة إعلان حمل جورجينا، وكتبا عليها "يسعدنا أن نعلن أننا ننتظر توأمًا جديدًا".

وتابع الثنائي الحديث "قلوبنا مليئة بالحب ونحن حريصان على مقابلة التوأم الجديد قريبًا".

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جورجينا في تصريحات سابقة لم تخف رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال لرونالدو، حيث قالت "رغبتي في الأمومة أكثر من أي شيء آخر، أتمنى إنجاب المزيد من الأطفال".

في اللحظة الراهنة لا يعيش رونالدو أفضل لحظات مسيرته الكروية بعد هزيمة فريقه مانشستر يونايتد من ليفربول بخمسة أهداف نظيفة.

لكن نبأ التوأم الجديد قد يغير من الحالة المزاجية لصاحب الـ36 عامًا كثيرًا، خصوصًا وأنه في كثير من الأوقات أكد رغبته في أن تكون لديه أسرة كبيرة عدديًا.