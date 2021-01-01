نبأ سار لبرشلونة.. ميسي جاهز لمباراة ويسكا

أخيرًا..

شارك ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، بصورة طبيعية في مران فريقه الأول بعام 2021 استعدادًا لمباراة ويسكا يوم الأحد.

وكان البرغوث قد غاب عن مباراة البرسا الماضية أمام إيبار لشعوره بانزعاجات في الكاحل الأيمن، قبل أن يُمنح مع بقية لاعبي النادي الكتالوني راحة لمدة يومين بمناسبة السنة الجديدة.

نجوم البرسا عادوا مرة أخرى إلى التدريبات مساء السبت بعد الراحة الاستثنائية، وكان في مقدمتهم ليونيل ميسي، الذي شارك بصورة طبيعية وأثبت جاهزيته للفترة المقبلة.

المزيد من الفرق

باستثناء الرباعي المصاب جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو وأنسو فاتي وفيليبي كوتينيو، خاض جميع لاعبي برشلونة التدريبات وأكدوا جاهزيتهم لمباراة ويسكا.

وتمثل مباراة ويسكا أهمية شديدة حاليًا بالنسبة لكتيبة كومان بعد التعادل المخيب للآمال مع إيبار الجولة الماضية، والذي ترتب عليه اتساع الفارق مع الصدارة إلى 8 نقاط لصالح أتلتيكو مدريد.

ويسكا ليس في أفضل حال هو الآخر، فقد فاز في مباراة واحدة فقط حتى الآن من 17 جولة، ويتذيل ترتيب الليجا، ما من المفترض أن يجعل مهمة البرسا سهلة بعض الشيء.

الجدير بالذكر أن ميسي ورغم الانتقادات التي يتلقاها على مستواه هذا الموسم، قد شارك في 17 مباراة بمختلف المسابقات أحرز خلالهم عشرة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.