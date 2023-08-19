تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

نائب رئيس بشكتاش: السعودية أفضل لراموس، وهذا موقف النصر من بيع تاليسكا!

علي سمير
Ramos TaliscaGoal Ar / Social
سيرجيو راموسبشكتاشانتقالاتريال مدريدباريس سان جيرماندوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري التركي الدرجة الأولىإشبيليةالنصرتاليسكا

هل تتم صفقة تاليسكا هذا الصيف؟

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

كشف إيمري كوجاداغ نائب رئيس نادي بشكتاش التركي، عن آخر تطورات التعاقد مع أندرسون تاليسكا مهاجم النصر والمدافع الإسباني سيرخيو راموس.

تاليسكا ارتبط على مدار الفترة الماضية بالرحيل عن النصر والعودة مرة أخرى إلى النادي التركي، بينما انتشرت أنباء حول وجود بعض المشاكل المادية في ضم راموس بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

كوجاداغ قال في تصريحات لـ"Fanatik":"بعض وسائل الإعلام قالت إن راموس طلب الحصول على راتب سنوي بقيمة 5 ملايين يورو، ولكن في الحقيقة طلبه وصل إلى ضعف هذا المبلغ".

وأضاف:"لو قرر الذهاب إلى السعودية فإنه سيحصل على 23 إلى 25 مليون يورو في السنة، عندما جلبت أدريانو من برشلونة كان راتبه 5 ملايين يورو وحصل معنا على 3 ملايين، راموس حالته مختلفة".

وأما عن ضم تاليسكا:"تحدثنا إلى النصر وكذلك اللاعب نفسه، الأمور واضحة، ناديه لا يُريد التخلي عنه، أعتقد أن هذا هو السبب الذي جعلهم يدفعون 3 أضعاف السعر الذي دفعوه، لذلك الصفقة تبدو مستحيلة".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

جدير بالذكر أن العديد من التقارير سبق أن كشفت عن رغبة تاليسكا في العودة لبشكتاش هذا الصيف، ولكن الصفقة انهارت ليبحث النادي التركي عن أهداف هجومية أخرى.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

149222 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 78543كريم بنزيما
  • 7913خاليدو كوليبالي
  • 13100روبرتو فيرمينو
  • 6150نجولو كانتي
  • 14557مارسيلو بروزوفيتش
  • 28959صفقة أخرى
149222 الأصوات

اختيارات المحررين