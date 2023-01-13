نائب برشلونة: سنموت من أجل تشافي .. وفرصة ب90 مليون يورو لسوق الانتقالات!

برشلونة يسعى لإقناع رابطة الليجا بالحصول على نسبة 15 في المائة لدخول سوق الانتقالات!

أكد رافا يوستي نائب رئيس نادي برشلونة أن الطلب الذي قدمه النادي الكتالوني إلى رابطة الليجا سيُعطي مجال للنادي من أجل الانفاق على ضم صفقات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وقال يوستي في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مسألة تنافس للحصول على المزيد من اللعب النظيف حدد أنه إذا كان لدينا 15 في المائة من ال600 مليون سيكون لدينا 90 مليون يورو لنتمكن من الدخول في سوق الانتقالات".

برشلونة يرغب في زيادة فاتورة رواتبه بواقع 15% اعتيادية بشكل سنوي حيث يرى النادي أن رفض الرابطة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص مع باقي الأندية.

وتحدث يوستي عن رغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق في رحيل المهاجم ممفيس ديباي قائلًا: "نحن نوحد صفوفنا مع الفريق الذي لدينا ونحن جميعًا سعداء جدًا لكن هذا لا يعني أن الإدارة الرياضية مهتمة بكل الاحتمالات التي قد تنشأ".

وعن مستقبل تشافي إذا لم يفز بالألقاب أجاب: "تشافي سيستمر مهما حدث، لديه ثقة كاملة وهو جزء من مشروع نريده فيه أنا والرئيس ومجلس الإدارة وسنموت معه، تشافي يحتاج إلى ثقة الجميع والجماهير".

وعن مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني صرح: "لدينا الكثير من التفاؤل والرغبة والاقتناع بأننا إذا لعبنا مباراة جيدة فسنحرز اللقب الأول، كأس يمكن أن يكون نقطة تحول، كل الألقاب تولد الثقة".

وواصل: "كل مواجهات الكلاسيكو مهمة، صحيح أننا بحاجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية، إذا تمكنا من الاستمرار في ذلك فسنجعل جميع مشجعي برشلونة يقعون في الحب مرة أخرى أنا متفائل جدًا".

وأتم: "نحن دائمًا نحترم خصومنا بالتفاؤل والتواضع والعمل الجاد، وهذه هي الطريقة التي أعتقد أنها ستكون قادرة على دفعنا إلى الأمام".