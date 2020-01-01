ناينجولان: كان يتم معاملتي كلاعب عادي في إنتر

ناينجولان حرم فريقه السابق اليوم من ثلاث نقاط ثمينة

يعتقد راجا ناينجولان، لاعب كالياري الحالي وإنتر السابق أنه كان يتم معاملته كأنه لاعب عادي عندما كان في صفوف النيراتزوي.

وخطف ناينجولان، هدف التعادل لصالح كالياري أمام إنتر في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 21 من السيري آ.

وقال ناينجولان في تصريحات عقبت اللقاء: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد منذ بداية المباراة، جئنا إلى هنا لنلعب بطريقتنا".

وواصل: "كان هناك العديد من الأخطاء في المباراة، كان يجب أن نرى البطاقة الحمراء يجب ألا نرى ساق مكسورة لكي يطرد الحكم أحدهم".

وتابع: "أكن الاحترام لمشجعي إنتر وزملائي السابقين في الفريق، ولكني كنت أشعر بأنه يتم معاملتي على أنني لاعب عادي في الفريق".

وأتم تصريحاته قائلاً: "من جانب أنا أشعر بالسعادة، وجانب آخر أنا لست سعيداً، لا أحد يعلم المستقبل وماذا سيحدث فيه أنا فقط أركز مع فريق في كل مباراة ونقاتل معاً لشيء مهم".

جدير بالذكر أن كالياري بعد تعادل اليوم وصل للنقطة 31 في المركز السادس من ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ارتفع رصيد إنتر للنقطة 48 في المركز الثاني.