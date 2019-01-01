ناينجولان: أنا ابن بالتبني في كالياري!

ناينجولان يتحدث عن هدفه الرائع في مباراة سبال ويشيد بالأجواء في كالياري

عبّر رادجا ناينجولان لاعب كالياري عن سعادته الكبيرة بالهدف الأسطوري الذي أحرزه لفريقه خلال فوزهم على سبال بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

فيديو | ناينجولان يُسجل هدف الموسم في إيطاليا

ناينجولان كان قد سجل هدفًا قد يكون هدف الموسم في الكالتشيو، وذلك بعدما تسلم الكرة وسددها قذيفة لا تصد ولا ترد مُعلنًا تقدم فريقه بالهدف الأول.

النينجا تحدث بعد المباراة قائلًا "أنا سعيد للغاية بهذا الهدف الجميل، لقد شعرت بالخوف من إمكانية أن يُلغى ولكن في النهاية أنا حقًا سعيد."

وأضاف "أُهدي هذا الهدف إلى زوجتي، إنها تمر بلحظة خاصة الآن."

وتطرق لاعب روما والإنتر السابق للحديث عن قراره بالانضمام إلى كالياري وقال "أنا دائمًا أبذل كل جهدي في كالياري ودائمًا ما أشعر بالتقدير هنا، العودة إلى هنا كان قرارًا سهلًا، فالجمهور هُنا يُعاملني دومًا كالابن المُتبنى."

كما أثنى صاحب الـ 30 عامًا على أداء فريقه الحالي، فقال "لقد قدمنا أداءً رائعًا، لعبنا مباراة جيدة ونحن في تحسن."

كالياري بهذا الفوز رفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 14 ليحتل المركز الخامس، وهو ما اعتبره الدولي البلجيكي أمرًا إيجابيًا "الترتيب جيد ويجب أن نستمر هكذا."

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وأتم " لم نبدأ الموسم بصورة جيدة إلا أنني أرى منطقية الأمر، كان لدينا العديد من اللاعبين الجدد والآن نحن نتحسن والنتائج تُكافئنا."