ناينجولان: أريد اللعب حتى الـ 50 وهؤلاء هم الأفضل بالعالم

رادجا ناينجولان نجم فريق روما السابق وكالياري الحالي يؤكد على رغبته باللعب حتى الـ 50 ويكشف عن أفضل نجوم وسط الملعب في العالم.

أعرب النجم البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب وسط روما السابق وكالياري الحالي عن أمله في الاستمرار بالملاعب لأطول فترة ممكنة.

جاء هذا في حوار صحفي أدلى بها عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، وتطرق خلاله للحديث عن أفضل نجوم وسط الملعب في العالم.

وقال نيانجولان: "أعلم أن الجميع يحب أن يكتب أنني أقوم بالكثير من المشاكل في غرف الملابس لكن كل ذلك محض هراء، أنا أتفاعل بشكل جيد مع كل من عملت معهم، ولا أكذب أبدًا وأقول ما أفكر فيه".

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وأضاف: "اعتدت أن أقول أنني أحب أن ألعب كرة القدم حتى عمر الـ34 لكن في الوقت الحالي أفكر في الـ50 لأنني غير معتاد على الجلوس في المنزل طوال اليوم".

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وأردف عن أفضل ثلاثة نجوم في وسط الملعب: "دومًا ما أحببت مودريتش لأنه يقوم بكل شيء بجودة عالية، وهناك سيدورف الذي كان يمتلك قوة استثنائية، لقد كان الوحيد الذي حرمني من الكرة ولن أنسى ذلك أبدًا".

وتابع: "لعبت بجوار العديد من النجوم الكبار في وسط الملعب، ستروتمان كان مذهلًا قبل الإصابة، ودي روسي استثنائي وبيانتيش يعد من الأفضل على مستوى الجودة والمهارة".

وأنهى تصريحاته: "في إنتر هناك بروزوفيتش الذي كان يصنع الفارق، وباريلا الذي لم يعيقه العمر، أظن أننا في روما كنا نشكل واحد من أفضل خطوط الوسط".

جدير بالذكر أن ناينجولان كان قد انضم لصفوف كالياري في الصيف الماضي قادمًا من صفوف إنتر بعد موسم واحد في صفوف النيراتزوري.