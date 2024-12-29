بمبدأ "أقولها أنا أما الجمهور فلا!" .. نايف هزازي يناقض نفسه ويرفض منح عبدالله الحمدان لقب "الصقر" بعد هزيمة العراق

نجم الأخضر الأسبق يرد على متابع سحب منه لقب "الصقر" لمنحه لنايف هزازي..

رغم تفاعل نايف هزازي؛ نجم المنتخب السعودي الأسبق، بشكل كبير مع مواجهة الأخضر أمام نظيره العراقي، وإشادته بكافة اللاعبين وعلى رأسهم بالطبع المهاجم عبدالله الحمدان إلا أن تلك الإشادة لها حدود!

الأخضر أطاح بالعراق أمس السبت، من كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26"، بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات، ليصعد لنصف النهائي كوصيف المجموعة الثانية خلف البحرين.

سجل هدف العراق الوحيد مهند علي (الدقيقة 64)، فيما جاءت ثلاثية السعودية عن طريق سالم الدوسري "ضربة جزاء" (الدقيقة 57) وعبدالله الحمدان "هدفين" (الدقيقتين 81 و86).

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وتفاعل هزازي بقوة مع أهداف الحمدان عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، إذ ظل يردد: "صقر يالحمدان أيوا كذا، اعطوه حقه، والله صقر"، وهو اللقب الذي اشتهر به الأول في الملاعب.

لكن أحد المتابعين بعث له رسالة جاء نصها: "رسميًا تم سحب لقب الصقر منك ومنحه للحمدان بصفة دائمة"، وهو ما لم يقبله نايف هزازي وكأنه يعمل بمبدأ "أقولها أنا أما الجمهور فلا!".

النجم الدولي الأسبق رد على المتابع: "لقب الصقر انذكر لإبداع الأهداف الرأسية بالحبيب"، مع نشر هدفه برأس في مرمى أوروجواي في الدقيقة 90 الذي أدرك به التعادل في اللقاء الودي بين المنتخبين في العاشر من أكتوبر 2014.

وليست هذه المرة الأولى التي يعلق بها نجم النصر، الشباب والاتحاد الأسبق، على جدل منح الحمدان لقب "الصقر"، إذ رفض من قبل بشكل قاطع قائلًا عبر برنامج "ركلة ترجيح": "لا يوجد صقر إلا نايف هزازي".