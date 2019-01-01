نانت يطالب كارديف بمستحقاته من صفقة سالا

الخلاف يبدا بين كلا الناديين بعد تناثر شائعات وفاة المهاجم الأرجنتيني بعد تحطم طائرته

طالب نادي نانت الفرنسي، نظيره الويلزي كارديف سيتي، بالحصول على مستحقاته المالية من صفقة المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا.

كارديف أعلن خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، تعاقده مع الصفقة الأغلى في تاريخه بضم سالا مقابل 15 مليون جنيه استرليني.

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ومن سوء حظ جميع الأطراف، تعطلت الطائرة المتوجهة باللاعب من فرنسا إلى كارديف بعد توديع زملائه بناديه القديم.

وهو ما دفع كارديف لإيقاف التحويلات المالية، لحين التحقق من مصير اللاعب وإمكانية وجوده على قيد الحياة.

وفقاً لصحيفة " بي بي سي" البريطانية، فإن نانت طلب من كارديف الدفعة المالية الأولى من قيمة الصفقة.

في مثل هذا اليوم عام 1999:

ق71: دخول سولشاير بديلاً 🔁

ق80: سولشاير يُحرز الهدف الأول⚽️

ق87: سولشاير يُحرز الهدف الثاني⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الثالث⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الرابع⚽️



جونار سولشاير يُصبح أول بديل يسجل 4⃣أهداف للمرة الأولى في البريميرليج أمام نوتينجهام.🇳🇴 pic.twitter.com/smJLlozHAc — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

وعلى الجانب الآخر لم يقم كارديف بأي رد حتى الآن، وسط توقعات حول خلاف بين الثنائي على التفاصيل المالية للصفقة المعطلة.

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جدير بالذكر أن قوات البحث عن سالا، عثرت على حطام طائرته في بحر المانش منذ بضعة أيام.

وحسبما أكد رئيس لجنة البحث عن سالا، فاللاعب قد توفى هو وقائد الطائرة، وجاري البحث عن جثتيهما.