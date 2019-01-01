نانت يدعم إيمليانو سالا بقمصان خاصة

المساعدات تأتي بأفكار رائعة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي نانت الفرنسي، عن إصداره قميصاً جديدًا للاعب الأرجنتيني، إيمليانو سالا.

القميص سيكون متاحاً للبيع للجماهير، وستذهب إيرادات بيعه إلى عائلة اللاعب من أجل المساهمة في عملية البحث عنه.

وكانت الشرطة البريطانية، قد أعلنت عن إيجادها بعض الحُطام اليوم، في تطور جديد في قضية اختفاء اللاعب.

C'est notre soldat, c'est votre soldat 🇦🇷



Le Club édite dès aujourd'hui un tee-shirt à l'effigie d'@EmilianoSala1. L’intégralité des bénéfices liés aux ventes sera reversée à sa famille.



Commandez-le dès maintenant :

👕 https://t.co/g8dQ5q4zve pic.twitter.com/TKeU7JqnGs — FC Nantes (@FCNantes) January 30, 2019

ويلعب نادي نانت اليوم مع نظيره سانت إيتيان، في لقاء مؤجل من الدوري الفرنسي، حيث أعلن النادي أمس عن ارتداء لاعبيه لقمصان تحمل رقم اللاعب واسمه دعمًا له.

وسقطت طائرة اللاعب في الأثنين الموافق 21 يناير، أثناء ذهابه من فرنسا إلى ويلز، للانضمام لصفوف كارديف سيتي بشكل رسمي.

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وبرز اسم ثنائي باريس سان جيرمان، أدريان رابيو وكذلك كيليان مبابي، كأبرز المتبرعين من أجل مواصلة البحث عن الطائرة التي تواجد على متنها.