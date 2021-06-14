نام تاي هي يُشعل صراع الشباب والاتحاد عبر تويتر

نجم السد مرشح للرحيل عن ناديه هذا الصيف

أشعل نام تاي هي نجم السد القطري صراعًا شرسًا بين جماهير الشباب والاتحاد عبر السوشيال ميديا وتحديدًا تويتر، وذلك بعد ظهور تقارير مؤكدة عن رحيله عن ناديه خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

التقارير القطرية كانت قد تحدثت بداية الأمر عن رحيل الكوري الجنوبي عن السد باتجاه العربي القطري، ومن ثم تحدثت بعض المصادر السعودية عن اهتمام الاتحاد بخدماته، وأخيرًا أشارت عدة تقارير إلى وجوده على قائمة المرشحين لدعم الشباب خلال الموسم القادم.

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المصادر السعودية أكدت خروج الهلال والنصر من حسابات الصراع على خدمات نام تاي هي، نظرًا لازدحام قائمتهما المحلية بالعناصر الهجومية.

جماهير الشباب والاتحاد دشنت هاشتاج على تويتر بعنوان "نام تاي" وقد طالب كل منهما إدارة ناديه بالسعي والحرص على التعاقد مع اللاعب صاحب الـ29 عامًا.

يُشار إلى أن نام تاي هي يتواجد في قطر منذ يناير 2012، وقد بدأ مسيرته مع الدحيل ثم انتقل صيف 2019 إلى السد، وقد حظي بمسيرة رائعة توجها بالفوز بلقب الدوري القطري 6 مرات.

اللاعب خاض في الموسم الأخير من دوري نجوم قطر 18 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4، ويُعد من أفضل صناع اللعب الناشطين في منطقة الخليج العربي.

إليكم بعض تغريدات جمهوري الشباب والاتحاد عن نام تاي هي ...

الكوري الجنوبي نام تاي هي مرشح للانضمام لنادي الشباب



صفقة هتكون مكسب كبير لاي فريق عمومًا pic.twitter.com/KuMKpGsbex — كابتن ماجد (@MagedGazr) June 13, 2021

إلى ادارة #الاتحاد نعرف أن ظروف النادي صعبه ولم تتم تلبية جميع طلبات المدرب المهم صانع الألعاب المميز "نام تاي هي" داخل الفترة الحره إذا منتم مستعدين لتدعيم الفريق بصفقات سوبر مثل اغوستو و باولينهو و انسيلمو 🔴

جميع مساهماته 🎥#نام_تاي_هي_مطلب_اتحادي pic.twitter.com/LZqBcjkTXF — 📊 Marwan (@i1mro) June 14, 2021

ايغالو

مارينهو نام تاي

والله لا ندفن كل اللي فالطريق اذا كان هذا ال6 معنا 😍 https://t.co/Wyas7TX8qo — B O Y - S I F 4 (@sif4games) June 14, 2021

(نام تاي هي )



هذا اللاعب صيده ، فرصه لنادي #الاتحاد يبحث عن لاعب خلف المهاجم .. اتمنى اشوفه في الاتحاد نام تاي هي لاعب مميز جدًا pic.twitter.com/Sg4TKmmjl4 — #مدرج_العميد (@ai1927ai) June 13, 2021

مافي لاعب اسيوي متاح بقوة و جودة نام تاي هي فرصه عظيمه جداً في ظل استغناء السد عنه 🏁#نام_تاي_هي_مطلب_اتحادي — ْعزيزْ (@aziz_7i) June 14, 2021