ناميبيا - المنتخب الأكثر نحسًا في كأس أمم إفريقيا 2019

سيتبع مسؤولي ولاعبي منتخب ناميبيا المدرسة الواقية في هذه النسخة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ينتظر المنتخب الناميبي تسجيل الحضور الثالث له في تاريخه بمنافسات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق غدًا في القاهرة بمواجهة منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور ومنتخب زيمبابوي.

وبالتأكيد سيتبع مسؤولي ولاعبي منتخب ناميبيا المدرسة الواقية في هذه النسخة ومحاولة التأهل من دور المجموعات بأي طريقة، حتى لو كان ذلك بأفضل ثوالث.

وقبل انطلاق النسخة الجديدة من أمم أفريقيا التي تضم 24 منتخبًا نستعرض لكم فيما يلي أبرز المعلومات عن المنتخب الناميبي :

نبذة تاريخية

يمتلك منتخب ناميبيا في سجله التاريخي بكأس أمم إفريقيا مشاركتين سابقتين في 1998 ببوركينا فاسو و2008 في غانا، وودع في كلاهما من الدور الأول من دون تحقيق أي فوزٍ.

كيف تأهل إلى كأس أمم إفريقيا

تأهل منتخب ناميبيا إلى كأس الأمم الإفريقية بالنسبة الحالية بطريقة درامية بعدما حلّ ثانيًا في المجموعة الحادية عشر بثماني نقاط متفوقًا على منتخب موزمبيق بفارق المواجهات المباشرة، وتصدر منتخب غينيا بيساو وقتها المجموعة برصيد تسع نقاط.

ففي المباراة الأخيرة حلّ منتخب ناميبيا ضيفًا على زامبيا، فاقد الأمل في التأهل، لكن الأخير نصر اللعب النظيف ودشن انتصارًا عريضًا على ناميبيا بأربعة أهداف مقابل هدفٍ واحدٍ. وكان التعادل كافيًا لعبور ناميبيا بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى التي تُجرى في بيساو بين غينيا بيساو وموزمبيق.

لم يكن أمام ناميبيا سوى انتظار هدية من غينيا بيساو بعدم الخسارة أمام موزمبيق، باعتبار أن فارق المواجهات المباشرة بينها وبين غينيا بيساو يصب في مصلحة الأخيرة، خلاف الوضع مع موزمبيق.

وخطف منتخب موزمبيق في الدقائق الأخيرة هدفًا كان كافيًا بتأهله ليصحب معه غينيا بيساو، ولكن في الوقت بدل الضائع عدلت غينيا بيساو النتيجة، ليضمن لهم هذا الهدف التأهل الدرامي لهم.

أبرز اللاعبين

منتخب ناميبيا يعتمد علي عدد من لاعبيه المحليين إضافة للمحترفين في دوريات القارة الافريقية وخاصة الدوري الجنوب افريقي الذي ينشط به أكبر عدد من اللاعبين ، ويضم منتخب المحاربون ثنائي محترف محترفين في أوروبا وهم نيامبي لاعب بلاك بيرن روفرز الإنجليزي في دوري التشامبيون شيب، وستاركي الذي يلعب لفريق كارل زيس بدوري القسم الثالث في ألمانيا.

ويعتبر لاعبي المنتخب الناميبي مجهولين بالنسبة لجمهور الكرة المصرية ما عدا بينسون شيلونجو مهاجم نادي سموحة السابق والاسماعيلي الحالي.

المدير الفني

ريكاردو مانيتي من مواليد 24 أبريل لعام 1975 لاعب كرة قدم ناميبي سابق كان يلعب في مركز خط الوسط، بدأ مشواره الكروي مع فريق Civics FC Windhoek منتصف التسعينيات وكان أصغر لاعب يشارك في الدوري الناميبي وكان يبلغ عمره وقتها 15 عامًا، على الصعيد التدريبي لا يمتلك تاريخ أو إنجازات ولكن بالتأكيد تواجده بين كبار القارة الإفريقية هو الإنجاز الأهم بالنسبة له.

فرص التأهل

يُعتبر منتخب ناميبيا أكثر منتخبٍ ظلمته القرعة في البطولة على الإطلاق، حينما جلبته كرات القرعة إلى مجموعة الموت إلى جانب ثلاثة أبطال سابقين للبطولة، وهم المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

منتخب ناميبيا يبدأ مشواره بمواجهة منتخب المغرب يوم 23 يونيو، ثم يلتقي منتخب جنوب أفريقيا يوم 28 من الشهر ذاته، ويختتم مواجهاته بمقابلة كوت ديفوار في الأول من يوليو.

وبالتأكيد والمنطق ستكون فرص تأهل المنتخب من هذه المجموعة صعبة جدًا في ظل تواجده رفقة منتخبات قوية في البطولة القارية.