نال الثناء والتقدير .. تصرف مفاجئ من خاليدو كوليبالي في تدريبات الهلال!

تعرف على ما فعله كوليبالي في تدريبات الزعيم

عبر الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، عن إعجابه بما فعله المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، في تدريبات الفريق، استعدادًا لمعسكر النمسا.

وكشفت صحيفة "الجزيرة" عن أن كوليبالي التحق بتدريبات الهلال مساء الأربعاء، ليقطع فترة إجازته التي كانت ستنتهي يوم الإثنين المقبل.

تصرف كوليبالي جعله ينال الثناء والتقدير من الجهازين الفني والإداري بنادي الهلال، بسبب التزامه وبادرته بتواجده في تدريبات الفريق مبكرًا.

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وأدى خاليدو تدريبات بدنية ولياقية مع زملائه اللاعبين أمس الأربعاء، بعدما قام بقطع فترة الإجازة التي حصل عليها مؤخرًا رفقة زملائه اللاعبين.

وفي نفس السياق، خضع كوليبالي اليوم الخميس لفحوصات طبية مع الشريك الطبي لنادي الهلال، ضمن الاستعدادات للسفر إلى النمسا في المعسكر الإعدادي للموسم المقبل.