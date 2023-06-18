ناقوس خطر؟ 124 يومًا دون انتصار لسيدات السعودية

هل مدربة الصقور الخضراء في خطر؟

لم يحقق منتخب السعودية للسيدات أي انتصار منذ تولي روزا لابي سيبالا مهمة القيادة في فبراير الماضي خلفًا للمدربة التاريخية مونيكا ستاب أول مدربة لسيدات الأخضر.

وخاضت الصقور الخضراء تحت ولاية روزا حتى الآن ست مباريات، تعادلت في ثلاث وخسرت مثلهما آخرهم وديتي أندورا.

وخسرت سيدات الأخضر مباراتهن الأولى أمام أندورا بنتيجة 3-1 أمام الثانية بثلاثية نظيفة. سجلت نورة إبراهيم هدف الصقور الوحيد على حدود الـ18 بعد استغلال خطأ دفاعي لتسكن بعد ذلك الكرة على يمين الحارسة.

الهدف هو السادس عشر لمنتخب السعودية للسيدات خلال 13 مباراة خاضتهم سيدات الأخضر منذ التأسيس في سبتمبر 2021.

ويبعد منتخب أندورا عن السعودية 10 مراكز، إذ يتواجد في المرتبة 180 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي "فيفا" من أصل 188 منتخبًا.