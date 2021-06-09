ناقوس خطر في برشلونة؟ مالك إنتر ميامي "متفائل" بضم ميسي!

هل يحدث الآن أم مستقبلًا؟

يؤمن مالك إنتر ميامي خورخي ماس بأن ناديه سيكون قادرًا على الحصول على توقيع نجم برشلونة ليونيل ميسي في المستقبل، ليثير قلقًا داخل البرسا حول مستقبل البرغوث.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية هذا الموسم وحتى الآن لم يقم بالتجديد، وإن كانت أغلب التقارير ترجح أن الدولي الأرجنتيني باقٍ بصورة طبيعية في كامب نو.

المقربون من ميسي سبق وأن أكدوا أن اللاعب يطمح في لعب عامين بأوروبا ثم إنهاء مسيرته بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد يكون إنتر ميامي وجهته المثالية.

ماذا قال مالك إنتر ميامي عن انضمام ميسي؟

خورخي ماس، الذي يملك إنتر ميامي رفقة ديفيد بيكهام، اعترف بأن هناك محادثات قد تمت بشأن ضم اللاعب إلى مدينة فلوريدا.

المالك قال في حديث صحفي "ديفيد وأنا نعمل حقًا بكل قوة، نريد أن نجلب أفضل اللاعبين هنا، وميسي هو لاعب هذا الجيل، وربما يكون الأفضل في التاريخ".

كما أضاف "أنا متفائل بأن ميسي سوف يرتدي قميص إنتر ميامي".

وأتم "أعتقد أنه سيكمل إرث أعظم لاعب في جيلنا وسيلاقي طموحات مالكي إنتر ميامي لبناء فريق على مستوى عالمي".

هل ينتقل ميسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟

كل الشواهد تؤكد أن ميسي سوف يلعب في بلاد العم سام بفترة من فترات مسيرته، وهو أمر أكده بنفسه في تصريحات سابقة.

البرغوث قال في هذا الصدد "قلت دائمًا إن لدي انطباع بأنني أرغب في الاستمتاع بتجربة العيش واللعب في الولايات المتحدة".

ويُقال أن عرض برشلونة لتجديد عقد صاحب الـ33 عامًا ينطوي على السماح له بالرحيل إلى الولايات المتحدة بعد عامين.

ما هي آخر تطورات تجديد ميسي؟

وكان الرئيس جوان لابورتا قد أكد في آخر تصريحاته على أن المفاوضات حول تجديد ميسي تسير على ما يرام بين الطرفين.

يخضع برشلونة في الوقت الراهن لمراجعة شاملة لأوضاعهم المالية، ومن ثم سيقوم النادي الكتالوني بمنح ميسي العرض النهائي.

ميسي منفتح على انتظار برشلونة، ولكن في الوقت نفسه يوجد اهتمام ضخم به من باريس سان جيرمان يُهدد البلوجرانا بفقدان أسطورتهم.

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